Mino Raiola gravissimo

Mino Raiola, il più famoso procuratore italiano e tra i più importanti in tutto il mondo, è in gravissime condizioni. Nel suo lavoro è da tutti considerato un fenomeno, riusciva ad assistere al meglio i calciatori che si legavano a lui creando un rapporto anche molto forte con alcuni di questi, come Ibrahimovic e Donnarumma. Molti giocatori di livello internazionale hanno affidato a lui la loro gestione contrattuale ricavando sempre il meglio anche in situazioni non facili. Tra i suoi assistiti più famosi troviamo, tra gli altri, oltre ai già citati Ibrahimovic e Donnarumma, anche de Ligt, Verratti, Haaland, Pogba e Mkhitaryan.

“Per la seconda volta in 4 mesi mi hanno dato per morto, sembra sia anche in grado di resuscitare” le parole di Raiola. Nelle ultime ore infatti si è diffusa la notizia della sua morte, smentita da Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano.

