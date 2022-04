Addio a Freddy Rincon: scomparso l’ex calciatore di Napoli e Real Madrid

Il colombiano non ce l’ha fatta, aveva giocato nel Napoli di Boskov

Freddy Rincon è deceduto in seguito ad un grave incidente stradale in Colombia dopo che era arrivato in condizioni critiche ad una clinica a Cali. L’ex calciatore era una vera star in Colombia; con la nazionale aveva infatti disputato tre Mondiali tra il 1990 ed il 1998. Era approdato in Europa nel 1994 arrivando in Italia, dove ha vestito la maglia del Napoli per un anno prima di trasferirsi in Spagna dove ha giocato per il Real Madrid.

Fonte foto: tvmax-9.com

Alessandro Fornetti