Acerbi-Juan Jesus, il Giudice Sportivo dà ragione al nerazzurro

Tempo di lettura meno di un minuto

È stata emessa la sentenza sul caso legato alla partita tra Inter e Napoli sui presunti insulti razzisti rivolti dal giocatore interista al brasiliano

Francesco Acerbi assolto in merito ai presunti insulti razzisti verso Juan Jesus. Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha dato ragione al difensore dell’Inter. In assenza di prove video e audio, è stato impossibile confermare la versione di Juan Jesus. Dunque, nessuna giornata di squalifica per Acerbi, che potrà subito ritornare a disposizione di Simone Inzaghi in vista della partita contro l’Empoli. L’assoluzione permette allo stesso Acerbi anche di salvare il posto in Nazionale e per Euro 2024. Per Juan Jesus e il Napoli non sono ammissibili eventuali ricorsi. Quindi la vicenda finisce qui.

Sandro Caramazza

Fonte foto: