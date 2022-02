Acerbi, il rientro tarda ad arrivare: Lazio ancora orfana del suo difensore

Il giocatore campione d’Europa è ancora alle prese con il problema alla coscia sinistra. Per lui, ritorno in campo da rinviare

Francesco Acerbi non sarà a disposizione di Maurizio Sarri in vista di Porto-Lazio e Udinese-Lazio. Il difensore biancoceleste è ancora alle prese con il problema alla coscia sinistra. La lesione sembra quasi guarita ma continuerà a lavorare in maniera differenziata in attesa di nuovi miglioramenti. Acerbi manca dal campo dallo scorso 6 gennaio, Lazio-Empoli 3-3. In quel caso, il difensore dovette lasciare il rettangolo verde al 25′ per una ricaduta (infortunio accorso a fine 2021). Per rivedere Acerbi, bisognerà aspettare la gara con il Napoli del 27 febbraio se non quella di Cagliari del 5 marzo.

Sandro Caramazza