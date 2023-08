Acerbi e Darmian in dubbio, Inzaghi vorrebbe Pavard a Cagliari

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrale sta ancora smaltendo il risentimento muscolare, il “braccetto” destro ha qualche problemino alla caviglia, il tecnico spera che la dirigenza chiuda l’acquisto del francese in tempi brevi

In casa Inter si inizia a pensare alla seconda giornata di campionato. Inevitabilmente un occhio va anche al calciomercato e capita che le due cose si intersechino. Infatti in vista del match di Cagliari Simone Inzaghi deve fare i conti con due acciaccati importanti. Francesco Acerbi è ancora alle prese col fastidio al polpaccio che già gli ha fatto saltare l’esordio col Monza. Adesso anche Matteo Darmian accusa un malessere alla caviglia, nulla di grave ma un piccolo campanello d’allarme è suonato. Per questo motivo il tecnico nerazzurro spera che la società riesca ad ufficializzare nel più breve tempo possibile l’acquisizione di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco. Si tratta di dettagli ma il via libera non è ancora arrivato. C’è un cauto ottimismo almeno per portarlo in panchina ma dopo le vicissitudini interiste durante l’estate la cautela è d’obbligo. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più.

Glauco Dusso