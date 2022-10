Abusi “sistematici”: scandalo nel calcio femminile americano

È uscito il rapporto dell’ex procuratore generale degli USA Sally Yates

Tutto iniziò un anno fa, quando Paul Riley, in foto copertina, ormai ora ex allenatore del North Carolina Courage, venne accusato di abusi sessuali da diverse giocatrici. Dopo questo fatto è iniziata l’indagine dell’ex procuratore americano Sally Yates e dello studio legale King & Spalding.

In questi giorni è uscito il rapporto, di 172 pagine, in cui si leggono commenti di 200 giocatrici su abusi da parte degli allenatori, manipolazioni e bullismo all’interno della North American League e anche in strutture dedicate alle giovani calciatrici. Commenti a sfondo sessuale, contatti indesiderati e rapporti sessuali forzati, ormai un comportamento diventato “sistematico” che comprende molte squadre, allenatori e dirigenti, aggiunge Yates nel suo rapporto, sostenendo che gli abusi nella massima lega americana siano radicati in una cultura del calcio femminile più profonda.

Sally Yates

L’USSF, Federazione calcistica degli USA, ha definito strazianti e profondamente inquietanti i risultati dell’indagine. La prima mossa della Federazione è stata impegnarsi per creare riforme “sistematiche”, con la presidente Cindy Parlow Cone che ha rassicurato l’ambiente garantendo a tutte le atlete un posto rispettoso dove imparare, crescere e competere.

Quando Riley venne accusato, e in seguito esonerato, anche Richie Burke, allenatore del Washington Spirit, venne accusato e licenziato per abusi verbali e molestie morali. A queste vicende si aggiunsero Megan Rapinoe e Alex Morgan, stelle della nazionale femminile USA, le quali denunciarono l’inerzia degli organi di governo del calcio statunitense. Il rapporto di Yates le dà ragione, concludendo che la Lega e la Federazione non hanno reagito in modo appropriato in diverse occasioni alle lamentele delle giocatrici.

Una brutta rivelazione per il calcio femminile statunitense che, per anni, è stato un esempio da seguire come movimento anche in Italia. Un’Italia che prima del professionismo, arrivata in seguito al grande Mondiale disputato nel 2019, ha visto talenti importanti come Carolina Morace e Patrizia Panico, “sfortunate” a giocare in anni dove il movimento non era di livello. Quest’estate le azzurre hanno disputato l’Europeo, ma non hanno mantenuto le aspettative uscendo ai gironi.

Fonti foto: sportsnet.ca, politico.com

Davide Farina