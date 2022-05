Abramovich saluta il Chelsea, è ufficiale il passaggio a Todd Boehly

Come già ampiamente paventato ora è arrivata anche la comunicazione della società londinese che annuncia il passaggio di proprietà per 4 miliardi di sterline totali

La notizia era ormai nell’aria ma adesso è ufficiale. Il Chelsea non è più di proprietà di Roman Abramovich. Il passaggio è stato annunciato nella giornata di sabato come si può leggere sul sito ufficiale dei blues, anche se il tutto verrà definito entro la fine di maggio in attesa del benestare del governo e della Premier League. La cifra totale dell’operazione è di circa 5 miliardi di euro con i quali il gruppo guidato dall’americano Todd Boehly acquisirà il club inglese. Come dice la nota, “dell’investimento totale effettuato, 2,5 miliardi di sterline saranno utilizzati per l’acquisto delle azioni del club […] i nuovi proprietari proposti impegneranno 1,75 miliardi di sterline in ulteriori investimenti a beneficio del club. Ciò include investimenti in Stamford Bridge, Academy, Women’s Team e Kingsmeadow e continui finanziamenti per la Chelsea Foundation“.

Il denaro incassato per la compravendita del Chelsea verrà con tutta probabilità donato in beneficenza come già detto giorni fa dallo stesso Abramovich. Finisce quindi il regno del magnate russo che durava dal 2003. Nasce ora il Chelsea americano che vorrà comunque continuare a macinare successi sia in Inghilterra che a livello internazionale.

Glauco Dusso