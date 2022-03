Abraham si è preso la Roma

Il giocatore inglese è in un grande periodo di forma e sta aiutando la squadra a trovare continuità

Tammy Abraham è una delle note più liete della Roma di quest’anno. Il centravanti inglese non solo sta trovando la rete molto spesso ma partecipa costantemente alla manovra della squadra, risultando molto spesso uno dei migliori in campo. Nel 2022 la sua crescita è molto evidente, con otto gol già all’attivo tra campionato e Coppa Italia e tanta voglia di non fermarsi. Il feeling con i tifosi è sbocciato fin dall’inizio e l’intesa con Zaniolo cresce di partita in partita, come testimonia il gol da tre punti nell’ultima giornata contro l’Atalanta. Abraham è arrivato inoltre a 20 marcature stagionali, di cui le ultime due valse sei punti fondamentali alla Roma; i suoi numeri sono molto significativi considerando che questa è la sua prima stagione in Italia e che ha colpito anche diversi legni. Si è conquistato, seppur in maniera marginale vista la fortissima concorrenza, anche la maglia dell’Inghilterra, diventando tra l’altro il primo inglese nei top cinque campionati europei a raggiungere quota 20 gol stagionali.

Abraham è uno dei simboli di questa Roma che cerca continuità in una stagione altalenante ma che può ancora regalare soddisfazioni. Il quarto posto è un obiettivo al momento fuori portata e sarà estremamente difficile da raggiungere, ma i giallorossi potranno provarci senza troppa pressione e soprattutto potranno dire la loro in Conference League, dove sono una delle compagini favorite per la vittoria finale. A 10 giornate dalla fine del campionato, l’attaccante si sta prendendo la squadra sulle spalle, siglando reti importanti e assumendosi responsabilità enormi, come calciare il rigore contro lo Spezia all’ultimo minuto di una partita fin lì negativa per lui con diverse occasioni mancate.

Mourinho si affida al proprio numero 9 per far rifiorire una Roma che si è mostrata in crescita nelle ultime settimane ma che resta un enigma ogni volta che scende in campo. Abraham sta mandando segnali sempre più inequivocabili e la sua storia a Roma sembra destinata a grandi traguardi.

Fonte foto: calciomercato.it

Alessandro Fornetti