Abraham corteggiato in Premier e Bundesliga: osservato a Roma-Real Sociedad

L’attaccante giallorosso, nonostante la non grandissima vena realizzativa in questa stagione, continua a far gola a diversi importanti club esteri

Tammy Abraham corteggiato dalla Premier League e dalla Bundesliga. Durante Roma-Real Sociedad, erano presenti all’Olimpico osservatori di Manchester United e Borussia Dortmund. Partita in cui lo stesso attaccante inglese si è messo in luce fornendo il delizioso assist ad El Shaarawy per il gol del momentaneo 1-0 romanista. Match poi terminato 2-0 con raddoppio di Kumbulla. Nonostante le poche realizzazioni – 7 reti fra tutte le competizioni – Abraham continua a far gola a importanti club. Al momento, però, non c’è nulla: l’inglese pensa solo alla Roma.

Sandro Caramazza