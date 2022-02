A volte ritornano: Sebastian Giovinco ritrova la Serie A

Dopo quasi sette anni il trequartista ex Juventus torna a giocare in Italia, indosserà la maglia della Sampdoria

Le giovanili e l’esordio con la Juventus, l’anno all’Empoli che lo ha consacrato, poi altre due esperienze con i bianconeri, intervallate da un biennio al Parma. Infine il grande salto oltre oceano, per andare a giocare in Canada ed infine approdare in Arabia Saudita. Dopo quasi sette anni lontano dall’Italia la carriera di Sebastian Giovinco sembrava destinata a concludersi fuori dal nostro paese, ma a 35 anni appena compiuti la formica atomica è approdata nuovamente (e forse inaspettatamente) in Serie A.

Scelte professionali come quella che Giovinco ha fatto nel 2015, quando decise di andare a giocare in Canada, sono ormai sempre più frequenti. La sua, come ogni scelta lavorativa, va sicuramente rispettata, ma chiunque abbia seguito la parabola di Sebastian durante i suoi primi anni in Serie A è rimasto un po’ con l’amaro in bocca, chiedendosi cosa sarebbe potuto succedere se la Formica Atomica si fosse messa completamente alla prova all’interno del calcio italiano ed europeo. Inizialmente, nonostante la bassa statura, Giovinco ha mostrato di saper reggere la fisicità ed il tatticismo della Serie A, provando anche la sua capacità di essere decisivo nei momenti importanti delle gare. Complice il suo esordio con una grande squadra come la Juventus, i paragoni illustri si sono sprecati e forse hanno pesato sul prosieguo della sua carriera, ma è senza dubbio vero che Giovinco all’inizio ha illuso un po’ tutti quanti riguardo il suo potenziale. Cresciuto e svezzato in un periodo di crisi tecnica del calcio italiano, il fantasista tascabile ex bianconero è stato visto per anni come una risorsa preziosa per riaprire un ciclo vincente anche della nazionale, ma proprio nel periodo clou della sua carriera ha scelto di andare a svernare prima in Canada e poi in Arabia Saudita. Chi si diverte ad immaginare universi paralleli al nostro magari potrà anche chiedersi cosa sarebbe successo se Giovinco fosse rimasto in Serie A, quale contributo avrebbe potuto dare ai club del nostro calcio ed alla nazionale. Nessuno però può dirlo con certezza, alla fine ogni giocatore ha stimoli diversi e rende tanto più quanto è a suo agio con l’ambiente che ha scelto e per Sebastian questo ambiente era lontano dall’Italia.

Ora Giovinco è tornato, dopo aver appena compiuto 35 anni. C’è curiosità su come si approccerà ad un campionato che è mutato molto in questi sette anni, almeno tanto quanto lui. La Sampdoria spera che il suo apporto serva a non sentire la mancanza di Gabbiadini e a raggiungere la salvezza. Per tutti gli altri tifosi ed appassionati di calcio invece sarà un po’ come tornare indietro nel tempo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)