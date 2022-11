A volte ritornano, ecco chi può rivedersi nei nostri campionati

Erano partiti in cerca di fortuna ora rientrano alla base cambiando i propri programmi, tra emigrati eccellenti e casi particolari

Capita di sbagliare scelte oppure di non fare bene nella nuova avventura. È questa la storia di alcuni giocatori che stanno rientrando con tutta probabilità in Italia per capire il proprio futuro. Uno di questi è sicuramente Mimmo Criscito. L’ex capitano del Genoa ha concluso il suo breve capitolo a Toronto ed ora dovrà capire se continuare a giocare oppure ritirarsi dal calcio. Un altro figliol prodigo che anzitempo torna a casa è Sebastiano Esposito. Il talentino dell’Inter classe 2002 non ha convinto nei primi sei mesi all’Anderlecht e tornerà a Milano dal prestito per ripartire a gennaio. Non mancano gli estimatori tra le medio-piccole per lui, ma dovrà metterci anche del suo. Altro “fantasma” che torna ad aleggiare nei campi italiani potrebbe essere Radja Nainggolan. Il belga, che ha chiuso in malo modo la sua esperienza ad Anversa, ha rivelato che potrebbe trovare collocazione in Italia magari in qualche sua ex squadra, Cagliari su tutte. Bisogna vedere se le società in questione saranno d’accordo. Infine occhi aperti anche per Lorenzo Insigne, l’isola felice canadese non sembrerebbe poi così felice.

Glauco Dusso