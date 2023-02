A Messi il The Best FIFA Men’s Player: è il settimo in carriera

La Pulce è il miglior giocatore del mondo Fifa per l’anno 2022. Decisiva ovviamente la vittoria del Mondiale con la maglia dell’Argentina

Leo Messi ha vinto ieri a Parigi il premio di miglior giocatore dell’anno Fifa, noto come Best Player Fifa Award. L’argentino ha trionfato davanti al compagno di squadra al PSG, Kylian Mbappe, e all’attuale Pallone d’Oro Karim Benzema. Si tratta del settimo trionfo in carriera per il fuoriclasse sudamericano. L’ultimo lo aveva vinto nel 2019. Messi è stato votato anche da Roberto Mancini e Leonardo Bonucci. Decisiva per la conquista finale, la grande vittoria del Mondiale in Qatar. Rassegna iridata in cui la Pulce è stato assoluto protagonista. Messi però non è stato l’unico premiato della Seleccion: Lionel Scaloni ha vinto il premio come miglior allenatore, mentre il Dibu Martinez come miglior portiere.

Sandro Caramazza