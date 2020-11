A Gamba Tesa | In memoria di Diego Armando Maradona

En memoria de Dios

(AABB) (ABAB) (AABB) (AABB) (AABB)



Come lo racconto Maradona a mio nipote,

senza poter giustificar le lacrime sulle gote;

Perché non l’ho visto giocare dal vivo,

pur se con lui la mia passione io motivo.

Quando stolti t’han detto

che in fondo era solo un gioco,

d’impatto tiravi fuori il petto

narrando loro del Pibe un po’ loco.

Che declinava fervide immaginazioni

dando lustro a lacchè e commilitoni;

imprimendo sulla mappa del pallone,

chi una volta era casa reale dei Borbone.



Per vocazione dal lato dei ribelli,

nemico delle meringhe e degli Agnelli;

dalla mano di Dio al celeste aquilone,

trema ancora di rabbia la Perfida Albione.

Oh sole mio, perché oggi non sorgi?

Lo so: forse anche tu oggi ti accorgi…

che anche gli dei degli uomini normali,

sono in fondo solo semplici mortali.



Fonte foto: Yahoo Sport



A.S.