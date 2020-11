A Gamba Tesa | Un grigio lunedì pensando all’Imperatore Adriano

La buia stagione autunnale e il periodo storico regalano l’assist perfetto per calarsi nel primo giorno della settimana con la giusta dose di nostalgia e malinconia



IL TEMPO È FERMO – No, questo non è quel tipo d’articolo col lieto fine o uno di quelli dove l’autore regala in chiusura un messaggio di speranza e sollievo. Quando un appassionato chiude gli occhi e pensa a cosa sia stato e (soprattutto, ndr) a cosa non sia riuscito ad essere Adriano Leite Ribeiro, probabilmente alla riapertura delle palpebre luccicanti lacrime potrebbero fare capolino.

Il tempo, che in questo balordo 2020 sembra non scorrere mai alla sua naturale velocità, forse alla fine si è proprio fermato.

Stoppato come la corsa di Hulk contro l’Udinese o infranto come la sassata a 160km/h al Santiago Bernabeu il giorno dell’esordio?

Ricordare quelle meraviglie ti fa quasi venir voglia di auto-convincerti che non siano mai accadute, perché se il tempo si fosse fermato lì, a cavallo tra una fuga palla al piede e una sentenza scagliata da fermo in faccia a Casillas, in tanti si sarebbero risparmiati profondo malessere e incancellabile rimpianto.



“QUELLO CHE POTREMMO FARE IO E TE” – Era l’estate del 2001 e i tifosi dell’Inter non sapevano che di lì a un anno avrebbero salutato, dopo il più cruento finale di stagione che si ricordi da 50 anni a questa parte, il più grande e puro amore vissuto dalla tifoseria tutta.

Meno di dodici mesi dopo, nello stesso stadio in cui Adriano si mostrava per la prima volta al calcio che contava, a calcare il rettangolo verde ci sarebbe stato “Ronaldo il Fenomeno” con la camiseta blanca indosso.

Adriano, il nuovo imberbe eroe brasiliano era di quelli che faceva riempire il petto d’orgoglio ai bimbi mancini sin dalle elementari.

Inamovibile come l’Ibrahimovic contemporaneo, fantasioso in dribbling come un Neymar meno “simulante”, chirurgico, ferale ed esplosivo nella conclusione in porta come gli ultimi 15 anni di Cristiano Ronaldo.





ANNEGAMENTO E ANNICHILIMENTO – Per detronizzare un dio designato di questo sport era evidente che sarebbero dovute scendere in campo concause esterne e maligne.

Il calcio da solo non avrebbe mai potuto arginare il ragazzo: ci voleva un lutto foriero di un vizio, come nei film di Hollywood dove il protagonista “bello e dannato” progressivamente si eclissa fino alla morte.

Quel che noi ricordiamo di fulgido deve essere trasmesso a una generazione che conosce Adriano solo dalle scorribande social con più alcool che sangue nelle vene. Va difeso il sogno di un ragazzo che a 23/24 anni ha toccato la vetta prima di incartarsi su se stesso facendo contorcere dal dolore milioni di appassionati.



Perché nel 2020 che rade al suolo sogni di gloria e progetti di vita, l’ultimo bastione del castello da difendere si chiama proprio “sogno”.

Quella splendida evasione ideale dove un Adriano trentaduenne abbandona da calciatore pluri-decorato la Serie A, per riabbracciare il suo paese da atleta e Semi-dio quale era… e casomai col papà in tribuna a gustarsi tronfio il ritorno in patria.



Alessandro Sticozzi