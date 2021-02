A Gamba Tesa | Un girone dopo è ancora Derby Scudetto… o forse no

Osservando il cammino di Milan e Inter nell’anno solare 2021 ci si accorge di come i nerazzurri abbiano cambiato passo rispetto ai balbettii rossoneri, di gioco e risultati



DIFESA “POSITIVA” – Vale la pena porre dapprima un occhio attento alla stracittadina della quarta giornata d’andata. Il Milan vinse con merito contro un’Inter approssimativa nell’approccio e fiacca nel tentativo di rimonta nel secondo tempo. I sudamericani di ritorno dalle solite trasferte con le rispettive nazionali non diedero alla Beneamata la solita scossa d’adrenalina fondamentale in partite come queste.

Di contraltare quelli di Pioli vivevano ancora di rendita grazie all’afflato d’ottimismo e solidità regalato dal rendimento straordinario nel 2019/2020 post Covid.

A proposito di Coronavirus, vale la pena ricordare che rispetto alla premiata ditta Skriniar, Bastoni e de Vrij, solo l’olandese fu titolare il 17 ottobre, con D’Ambrosio e Kolarov che resero malissimo come “braccetti esterni” del terzetto difensivo.





CALENDARIO SENZA SCONTI – Il Milan dovrà fare la partita, invitando probabilmente i Conte Boys alle medesime nozze fatte di difesa e ripartenza che hanno “stoppato” (solo una settimana fa, ndr) gli ardori e le sei vittorie consecutive della Lazio di Simone Inzaghi.

La prossima settimana, indipendentemente dal risultato del derby, i rossoneri faranno visita a una Roma in costante crescita che fa passi avanti sotto il profilo della compattezza e della sicurezza mentale.

Contemporaneamente l’Inter riceverà a domicilio il rigenerato Genoa di Davide Ballardini, con un impegno sulla carta meno spinoso rispetto ai cugini.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





ERIKSEN “HOMO NOVUS” – Alla quarta giornata ad Appiano Gentile spirava forte il vento dell’incertezza a proposito del danese, che assieme a Perisic – seppur per motivi diversi – era contornato dalla scomodissima aura dell’oggetto misterioso.

Il velo di Maya di fronte agli occhi del tecnico pugliese è stato probabilmente definitivamente accantonato: contemporaneamente l’ex Tottenham pare aver assunto una presenza muscolare all’interno delle partite tutto sommato soddisfacenti, col doppio bonus di regalare fiato in impostazione a Brozovic e di far arretrare Barella laddove il frangiflutti sardo sta realmente facendo la differenza.

Ora Eriksen contende in maniera continua un posto in mediana al pupillo Vidal. Se ci avessero narrato questa novella solo un mese e mezzo fa – probabilmente – avremmo chiamato velocemente la Neurodeliri di Niguarda per il nostro interlocutore.





IBRA E I SUOI “FIGLI” – Quando il papà ha il mal di pancia, non sempre i figli riescono a trarre d’impaccio il resto della famiglia.

Il vistoso calo delle prestazioni dello svedese, non solo in zona gol, ha coinciso con un impoverimento calcistico sparso anche negli altri reparti del Milan.

Pioli non riesce – anche a causa di una girandola di fastidiosi infortuni – a trovare il “blocco stabile” che invece contraddistingue i nerazzurri da quasi due mesi a questa parte.



Bioritmi, statistiche, cammini vincenti o claudicanti.

In fondo solo parole, perché quel che ci ha insegnato il Derby di Milano, sia negli anni d’oro che in quelli foschi dell’ultimo decennio, è che a comandare sarà il pallone.

Fatelo rotolare, per tutto il resto c’è ancora tanto tempo.



Fonti foto: Mi-Tomorrow | TimGate | PianetaMilan |



Alessandro Sticozzi