A Gamba Tesa | Un altro anno col Maestro: la via “mediana” di Agnelli per l’inesorabile rinascita

Molti addetti ai lavori indicano come totalmente fallimentare la gestione dell’ex regista della Nazionale, mentre in seno alla società juventina si pianifica sempre cercando di corroborare i sentimenti che sfociano dal cuore con le idee prodotte dai ragionamenti del cervello



QUESTIONE DI PANCIA – Se Passione del Calcio volesse parlare al cuore di un tifoso juventino, sicuramente non chiederebbe al sottoscritto di cimentarsi nell’opera.

C’è però una storia che è fatta di lungimiranza e di calma olimpica, di decisioni nette e di posizioni difese per gran fede nelle proprie idee.

Confrontandomi con vari colleghi (ad esempio il bianconero D.O.C. Renato De Filippi) all’interno di “Febbre a 90” ho scoperto di come in seno a molti tifosi della Vecchia Signora alberghi un desiderio di ragionevolezza.

La somma di infortuni, sfortuna in gare chiave e amalgama quasi mai trovata da Pirlo non regalano comunque giustizia a una stagione che era nata male e si sta concludendo peggio.

I fattori però, presi singolarmente, vanno considerati e pesati.

Se a Sarri l’anno scorso bastò l’inerzia degli 8 anni precedenti, in futuro servirà un “rimbalzo” per tornare cannibali in Italia.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





CR7 NON È UN CASO – Può sussistere un caso riferito a un calciatore che (giù di lì, ndr) ti fa partire sempre 1-0 in campionato?

No, se si considera che tutt’ora in Serie A la carta d’identità non sembra essere un peso nemmeno altrove (vedi Ibra e Ribery, ndr).

Sì, se l’orchestra di gioco già non funziona da sé e il fuoriclasse non fa nulla per oliarne i meccanismi.

Cristiano Ronaldo non può essere un caso tecnico, semmai lo è dal punto di vista economico.

Se pensiamo all’esposizione della Juventus possiamo facilmente fare appello alle parole di Andrea Agnelli, che ha confermato come i debiti siano strutturati su un patrimonio che garantirà competitività anche per gli anni futuri.

Tornando alla questione Pirlo: qualora i bianconeri non dovessero approdare nelle prime quattro non partecipando alla Champions League, i paradigmi sopra riportati sulla sua permanenza inizierebbero naturalmente a vacillare.





PUNTELLI PER TORNARE FAVORITI – Il piano investimenti, doverosamente incentrato sul comparto calciatori per rinverdire e rinforzare la rosa, partirà proprio da quei giocatori che Pirlo riterrà fondamentali per il prosieguo del progetto.

Liberarsi del mostruoso ingaggio di CR7 non basta da solo come evento per poter sognare il colpo stile Haaland.

I bersagli per la prossima stagione riguarderanno un esterno a sinistra (Alex Sandro più tempo in infermeria che in campo, ndr) e almeno un centrocampista di livello internazionale, per poter dare sfogo e usufrutto alla gran mole di chilometri espressi ai lati da due come Chiesa e Kulusevski. In difesa molto dipenderà dalle condizioni di de Ligt e Demiral, che sembrano fornire garanzie importanti su cui costruire la solidità del futuro.



Accorgersi che uno dei propri beniamini, poi divenuto da un giorno all’altro nemico sportivo, sta per cucire il Tricolore in petto alla rivale più odiata produrrà inevitabili dissesti.

Se la Juventus vorrà tornare a mostrare il suo volto più feroce dovrà fare “buon viso a cattivo gioco” imparando dagli errori in fase di “sperpero risorse” di questi ultimi anni.



Ieri al “Club” di Sky la conferma più perentoria circa il futuro di Pirlo – comunque – l’ha data proprio Max Allegri, per il quale il 60% degli juventini farebbe carte false per garantirne il ritorno.

“Alla Juve non ci torno a giugno, c’è già Andrea”.



Fonti foto: Calciomercato.it | Goal.Com | Calcio d’Angolo



Alessandro Sticozzi