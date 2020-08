A Gamba Tesa | “Über alles la Patrie”: la rivincita di Bundesliga e Ligue 1

I quarti di finale della manifestazione regalano un’inedita doppia sfida tra Francia e Germania. L’infinito 2019/2020 forse cambierà le gerarchie del calcio europeo per i prossimi anni…



SOPRATTUTTO LA PATRIA (MA NON SOLO) – La libera traduzione dell’incipit dei rispettivi inni nazionali (nel titolo) serve a descrivere la matrice centrale delle compagini che compongono le “Fab Four” di Champions League. Nelle tedesche Bayern Monaco e Lipsia, così come nelle francesi Lione e PSG, trovano spazio tanti “autoctoni” sia all’interno dell’undici titolare che nei panchinari.

Se dovessimo considerare il capitolo allenatori poi, si tratterebbe di un plebiscito. La sfida dei “mister” Germania-Francia finisce 3-1: Flick e Nagelsmann (Bayern e Lipsia) affiancati da Tuchel (“invasore” sulla panca del PSG) contro il solo Garcia.

Se osserviamo invece la nazionalità dei marcatori che hanno deciso i vari quarti di finale, denotiamo una discreta propensione all’internazionalità: Marquinhos (Brasile) e Choupo-Moting (Camerun) per i parigini contro l’Atalanta; Adams (USA) e Olmo (Spagna) per il Lipsia contro l’Atletico Madrid.

Soprassedendo (per limiti di spazio) sulla goleada Bayern contro il Barcellona, viriamo sul “made in France” con la doppietta di Dembele (più gol dell’ivoriano Cornet, ndr) che ha steso il City di Guardiola.



NUOVO MONDO? – Forse sì, forse no. Intanto per la prima volta nella storia, le semifinali di Champions League presenteranno una doppia sfida Francia-Germania. La stagione più lunga di sempre sta regalando un epilogo tanto inaspettato quanto affascinante, anche se va sempre considerato lo spartiacque ambientale del giocare senza pubblico. Di rilievo, sicuramente, anche il fattore riferito alle “partite secche”: solitamente, nei 180′ tra andata e ritorno, è più facile che i valori “sulla carta” vengano confermati sul rettangolo verde. Intanto i campionati più “vicini” alla nostrana Serie A sotto il profilo del Ranking UEFA fanno la voce grossa, con Emmanuel Macron che – tra il serio e lo scherzoso – suggerisce all’amica Angela Merkel di regalare un quarto posto Champions anche alla sua Ligue 1.





C’È CHI GODE E CHI NEGA – Passiamo alla rubrica social. Le reazioni degli spettatori sono multiple e cangianti: a volte figlie delle fedi calcistiche nostrane, spesso eredi di convinzioni difficili da estirpare.

Nella frangia degli esultanti troviamo alcuni juventini che avvalorano la propria eliminazione vedendo accresciuta la forza dell’Olympique Lione dallo scalpo del Manchester City.

Appartenenti allo stesso fulcro ideale notiamo anche gli allergici storici al “tiki-taka”, che agglomerano lo sgretolarsi dell’era Barça e l’ennesimo fallimento (dal 2012 a oggi) di Pep Guardiola in una campagna europea.

Sono un po’ presi in mezzo i “risultatisti“, che pur notando l’eliminazione del “catenacciaro” Simeone, applaudono la concretezza estrema del Lione di Rudi Garcia.

Nell’ampia ala dei negazionisti si ergono tutti coloro i quali tendono a derubricare questa Champions League a un torneo pre-campionato, rimandando i verdetti definitivi al momento di un futuribile ritorno alla normalità.





Nel frattempo, l’unica italiana a coltivare il sogno agostano di gloria continentale resta l’Inter di Antonio Conte, impegnata domani sera nella spinosa questione Shakhtar Donetsk. Dall’altro lato del tabellone, in Europa League, troviamo Siviglia e Manchester United come uniche rappresentanti di Liga e Premier League.

Come a dire: la rivoluzione non è totale. Anche se il vento di cambiamento c’è… e si vede.



Alessandro Sticozzi