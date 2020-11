A Gamba Tesa | Tiago Pinto & il Professor Lukaku: questione di lingua

La barriera costituita dall’incomunicabilità, in qualsiasi ambiente di lavoro, rischia di diventare insormontabile in un mondo costruito sul difficile connubio tra rapporti tecnici e umani



A LEZIONE DA ROMELU – In un’intervista oggi pubblicata su La Gazzetta dello Sport, Big Rom ha provato a motivare la difficile collocazione nel mondo Inter del compagno di squadra Christian Eriksen.

Secondo il gigante belga, al compagno danese (affrontato questa settimana in nazionale, ndr) manca la possibilità di comunicare e dialogare con compagni e allenatore in maniera fluida.

Pur conscio che il problema non sia legato esclusivamente al “parlato”, Lukaku ha provato a mettere in evidenza un aspetto poco esaltato dai giornali sportivi italiani lo scorso anno: l’ex Manchester United, già alla prima intervista post-gara dopo Inter-Lecce (1ª giornata 2019/2020, ndr) si esprimeva in un italiano fluente e vario, con la diligente capacità di non ingarbugliarsi mai di fronte alle domande dei giornalisti del caso.



“IO NON SONO UN PIRLA” – Un protagonista della storia dell’Inter, in tal senso, ha fatto giurisprudenza a suon di coppe: José Mourinho da Setubal, già alla prima conferenza stampa di presentazione, da linguista scafato, tirò fuori persino la perla in “lumbard”.

Le sue invettive, rese epiche tanto dai suoi trionfi in nerazzurro quanto dall’incapacità della stampa nostrana di controbattere, furono alla base del grande parafulmine che il portoghese edificò attorno alla Pinetina nei suoi due anni di permanenza in Italia.

Il nostro è uno degli idiomi più complicati al mondo, anche perché permette tramite le costruzioni sintattiche di spaziare tra “ironia & denuncia” in scioltezza. Insomma, una lingua fatta apposta per lo Special One.





AMERICANI LUSITANI – Cambiando latitudine, lo stesso ragionamento potrebbe essere proposto a margine di quanto sta accadendo nella sponda giallorossa della Capitale. La Roma dei Friedkin ha ieri annunciato il nuovo dg chiamando in causa – dal Portogallo – Tiago Pinto.

Intervistando ieri sera Emanuel Curto, agente FIFA portoghese, mi sono accorto di come nemmeno in Portogallo il dirigente sia reclamizzato e attenzionato e – a dire dell’intervistato – ciò sarebbe un fattore positivo in quanto attesterebbe che il lavoro di Pinto sia “oscuro & produttivo”.

Affiancare un direttore generale lusitano a un allenatore proveniente dalla stessa terra, potrebbe finire di abbattere la barriera linguistica che Fonseca sta lentamente provando a superare.

Il puzzle potrebbe tra l’altro essere completato dal nome di Campos, anch’egli portoghese, nel ruolo di Direttore Sportivo, come spifferi da Trigoria sembrano comunicare.



L’Inter è la squadra dei “fratelli del mondo”, i quali probabilmente necessitano di un centro gravitazionale comune per far sì che tutti remino nella stessa direzione.

La Roma non ha ancora vissuto gioie e trionfi con una proprietà americana al timone: chissà che non siano proprio i portoghesi, scopritori del Nuovo Continente in età moderna, a inaugurare un nuovo corso di conquista da parte della Capitale.



Fonti foto: Repubblica | Goal.com | YouTube | Il Romanista



Alessandro Sticozzi