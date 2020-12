A Gamba Tesa | Sulla strada per Qatar 2022 l’Italia trova Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania

Gli Azzurri di Mancini, teste di serie dopo il gran percorso battuto in Nations League, affronteranno elvetici, nord-irlandesi, bulgari e lituani nelle qualificazioni in vista del Mondiale in programma tra due anni in Medio Oriente





RINCORSA ALLA FRANCIA – La cerimonia di sorteggio ha visto coinvolto come “estrattore protagonista” Daniele De Rossi, che ha “mancato” la sua ultima partecipazione alla kermesse iridata per colpa della cocente eliminazione vissuta nel novembre del 2017 per mano della Svezia, quando sulla panchina dell’Italia sedeva Gian Piero Ventura.

Dopo un doveroso ricordo di Diego Armando Maradona, sono state velocemente spiegate le regole base delle qualificazioni verso il campionato del mondo che si svolgerà in Qatar nel 2022, rivoluzionario sotto il punto di vista della composizione dei raggruppamenti.



BRAVO MANCIO! – Le 55 squadre partivano divise in 10 gruppi: 5 da 6 nazionali, 5 da 5 nazionali. Italia, Spagna, Francia e Belgio, le finaliste di Nations League impegnate in due date nel 2021, finiranno nei gruppi “ridotti”.

Si qualificano direttamente in Qatar le 10 vincenti dei gruppi. Per gli altri 3 posti serviranno i playoff tra le 10 seconde e le “2 migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificati”.

Gli Azzurri partivano dalla prima fascia. Questo il dettaglio delle “teste di serie”: Italia, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda.



DETTAGLIO SULL’URNA – Gruppo C: Svizzera (16ª), Nord Irlanda (45ª), Bulgaria (68ª) e Lituania (129ª). Poteva forse andare meglio per quanto riguarda gli elvetici, ma gli Azzurri hanno mostrato contro avversari dal cabotaggio molto differente di saper dare un’interpretazione feroce del concetto di Nazionale, attirando energia positiva attorno alle proprie prestazioni, oramai da più di due anni a questa parte.

Rimandiamo ai prossimi mesi le analisi degli avversari nel dettaglio.

Nota a piè di pagina per quanto riguarda il Gruppo G, reale “girone infernale” con Olanda, Turchia, Norvegia e Montenegro…





PROSSIME TAPPE – La Spagna sarà la prima avversaria nelle fasi finali della Nations League, che l’Italia ha meritato sul campo di ospitare – nell’ottobre del prossimo anno – nei propri stadi (Torino e Milano, ndr).

Il girone di Euro 2020 itinerante rinviato lo scorso anno e che si disputerà a partire dalla prossima estate vedrà gli Azzurri impegnati (ancora) contro Svizzera, Turchia e Galles.



Roberto Mancini e il suo staff, con una portentosa serie di risultati utili consecutivi, hanno riportato attorno alla Nazionale italiana il sentimento e il trasporto di tutto il paese. Il coraggio di far esordire giovani promettenti è stato affiancato dalla bravura nel rivalutare e valorizzare calciatori che in Serie A si accendevano solo a intermittenza.

Ora, finalmente, con uno sguardo a quando tutti saremo più sereni e meno “isolati”, dobbiamo continuare ad asfaltare la nostra personalissima strada verso la redenzione.



