A Gamba Tesa | Sturm und Drang: quattro “romantici” tedeschi ai quarti di Champions

Lo scorso anno i tedeschi sedevano su tre panchine su quattro riferite alle semifinali di Champions League. In questa stagione, giunti agli ottavi di finale, ci accorgiamo che la metà delle guide tecniche delle “migliori 8 d’Europa” sono tutte teutoniche. Un caso? No, nella maniera più assoluta



KLOPP & I SUOI FRATELLI – Nelle sedici pretendenti ai due troni d’Europa, tra Champions ed Europa League, le squadre tedesche piazzano solo due rappresentanti.

Bayern Monaco tra le favorite e Borussia Dortmund tra le “mine vaganti” non sono però l’unico pezzo di Germania che brilla nelle fasi finali della “coppa dalle grandi orecchie”, dato che la contaminazione “Made in Germany” riguarda anche altre due panchine di squadre chiave dei quarti di finale.

Jurgen Klopp, Edin Terzić, Thomas Tuchel e Hans-Dieter Flick: progetti diversi e allenatori molto differenti, che sembrano però avere in comune un fattore chiave.

Merita la postilla il caso di Tuchel, passato dall’essere il traghettatore del PSG l’anno scorso a “amalgamatore” del milionario Chelsea 2020/2021.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





STURM UND DRANG – Tempesta e impeto, alla maniera romantica, trasposti su un rettangolo verde. La rivalutazione dell’irrazionale e del sentimento in opposizione ai canoni del classicismo razionalista possiamo traslarli dalla poesia al calcio in maniera subitanea.

Il momento storico, se ci pensate, aiuta: chiusi nelle nostre case, con l’incapacità di ritrovare il piacere di stare in gruppo e senza la protezione del “branco”, dobbiamo ricercare nell’immaginazione e nella creatività individuale il piacere da donare alla nostra ragione.

Come lo intendono i quattro maestri del “Reich calcistico” all’interno del football? Repentine accelerazioni, ritmo sfiancante di idee cangianti, varietà assoluta nella matrice degli attacchi, scontro finanche violento – agonisiticamente parlando – a centrocampo e in difesa.





RINGRAZIANO TUTTI PEP? – Un’altra idea di calcio totale si è fatta largo in Europa nell’ultimo lustro ed è stata capace di farsi “contaminare” al punto giusto dall’esperienza di Guardiola sulla panchina del Bayern Monaco.

Ad “uccidere” il TikiTaka è stato il suo stesso fautore, quando la verticalizzazione sfrenata regalata da piedi sontuosi abbinati a fisici gargantueschi (Goretzka rappresentante perfetto di questa corrente, ndr) ha preso il posto della paziente ragnatela di cucitura del gioco.

In Germania, maestri nel sintetizzare idee sorte all’esterno per “standardizzarle” nei propri canoni di applicazione rigida, si ritrovano in mano una “rivoluzione fatta da altri” e la sanno governare con sapienza innata.



“Giocare alla tedesca”: l’abbiamo fatto tante volte sul cemento, sperando di non andare mai in porta a prendere cannonate addosso.

Provare perché è giusto farlo. Tentare perché alla fine, essendoci sempre un’altra stagione alle porte, non avrai comunque nulla da perdere. L’idea “rock” di Borussia Dortmund, PSG, Liverpool e Bayern Monaco è figlia della nazionalità dei propri tecnici? Forse ne è nipote, perché l’eroe romantico non fa figli e pensa che l’individualismo sfrenato possa risolvere i problemi del tempo travagliato che si trova costretto a vivere.



Provate ad aprire la finestra, ad affacciarvi fuori… e poi a dargli torto!



Fonti foto: SportSky | Libri e Parole | Il Fatto Quotidiano



Alessandro Sticozzi