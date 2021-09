A Gamba Tesa | Sono già tutti figli di Abraham

Identificazione totale. Una mimica corporea da gladiatore nell’arena. La voglia di abbracciare la sua gente prima e dopo la partita. Tammy Abraham è il centravanti perfetto per prendersi il palcoscenico dell’Olimpico, infiammandolo anche solo con un semplice gesto di stizza



ISACCO VIVE – Non c’è stato bisogno di portare – come nella Bibbia – su un alto monte un figlio da sacrificare, semplicemente perché la discendenza offensiva dei giallorossi sembra già essere approdata in un porto sicuro.

Tammy Abraham da Camberwell, Londra, ha preso maledettamente sul serio il compito di portare la “9” nella rosa di José Mourinho.

Non è solo la performance calcistica che convince, non è esclusivamente la voglia di cantare l’inno che inorgoglisce. C’è un modo di muoversi, di comunicare col corpo, che somiglia a quello di un wrestler prima della fatale mossa finale.

Un pizzico di possenza NBA, mescolata al voler gesticolare tipico di noi benedetti italiani…

Nella Capitale tutti osservano rapiti, coccolandosi un nuovo cittadino romano, nonostante l’inglese sia nell’Urbe nemmeno da un paio di mesi.





MULTIFORME – C’è un Abraham centravanti e un Tammy esterno di ripiego. C’è un giocatore che salta sui corner a favore ed uno che spazza l’area quando c’è da difendere il fortino dall’assalto nemico.

Con la Roma in difficoltà durante il secondo tempo contro l’Udinese di Luca Gotti, l’ex Chelsea spesso si sdoppiava, cercando l’approvazione della Curva Sud a suon di sontuosi recuperi, muscolari difese del pallone spalle alla porta e colpi di fioretto cristallini.

La molteplice possibilità di poter lanciare nello spazio il proprio attaccante centrale o di giocargli palla addosso, conferisce tra l’altro gran varianza al tema offensivo della squadra dello Special One.



Abraham: mai troppo egoista e spesso altruista, un po’ Lukaku, un po’ Osimhen. Molto romanista, almeno a vederlo dal vivo. E a queste latitudini pure San Pietro sa quanto conti quest’ultima istanza…



Alessandro Sticozzi