A Gamba Tesa | Sempre cartello “lavori in corso” per il Napoli di Gattuso

La squadra partenopea non sta sfruttando il momento di riorganizzazione delle rivali per provare a riportarsi in maniera prepotente nella lotta Scudetto. Col caso Milik che nel frattempo continua a tenere banco



KK2 SEMPRE SUL PIEDE DI PARTENZA – Già da qualche stagione, almeno sin da quando Koulibaly si mostrò all’Europa come uno dei difensori più forti del nostro campionato, il Napoli non ha mai allontanato fino in fondo le sirene di mercato (inglesi e francesi soprattutto, ndr) che orbitavano attorno al calciatore.

Il Manchester City in primis ha sempre avuto un occhio di riguardo per il senegalese, arrivando a offrire quasi 100 milioni di euro alla fine della stagione 2018/2019, probabilmente la migliore in Serie A di Kalidou.

L’acquisto di Kostas Manolas dalla Roma sembrava poter formare verosimilmente la coppia di centrali più forte del campionato, quando invece – paradossalmente – proprio il KK2 ha cominciato a scricchiolare.

L’annata negativa, non fosse per qualche barlume di speranza nella seconda parte di torneo con Gattuso, ha fatto abbassare le offerte complice anche la contrazione del calciomercato post Covid-19.



OSIMHEN, BENE MA NON BASTA – Pur cambiando al ribasso le cifre, la solfa sembra non mutare: Koulibaly viene visto più come una possibile fonte di introiti da reinvestire che come reale colonna su cui continuare a poggiare le fortune del Napoli per i prossimi tempi.

Il discorso potrebbe anche reggere, dato che Victor Osimhen da solo, pur rappresentando un attaccante “di sicura riuscita” nel nostro campionato per caratteristiche, non basta certamente ad elevare il Napoli al livello di Juventus e Inter, oggi uniche reali pretendenti al titolo. L’acquisto del kosovaro Rrahmani dall’Hellas Verona probabilmente, una volta per tutte, farà prendere la strada della sostituzione definitiva (in cambio di molti milioni, ndr) di Koulibaly.

Ci sarebbe poi un capitolo riferito all’oscura vicenda che orbita (da quasi un mese) attorno alla cessione di Arkadiusz Milik: il polacco è completamente in rotta con la società e – potendo divenire scheggia impazzita degli ultimi giorni di calciomercato – è ancora difficile fare previsioni plausibili.





VECINO NON RISOLVE PROBLEMI – A meno di due settimane dalla chiusura delle trattative, quest’anno spostate in avanti dalla nuova calendarizzazione della Serie A, il Napoli può comunque contare ancora su un undici titolare di tutto rispetto, dove quantità e inventiva sono egualmente sparse in tutti i reparti addestrati da Gattuso.

Bisognerà comunque pesare attentamente il “debito d’identità” lasciato dalle cessioni di Allan (Everton) e Callejon (fine contratto): questi due importanti addii non sembrano poter essere rimpiazzati dal solo Matias Vecino, fuori dal progetto per sovrabbondanza di centrocampisti nell’Inter. L’uruguaiano ha passato buona parte della scorsa annata in infermeria e non sarà pronto a scendere in campo prima (almeno, ndr) di novembre/dicembre.



Nel cantiere di Gattuso e del convalescente De Laurentiis sembra sempre campeggiare la scritta “Work in Progress”. Per il giudizio sulla qualità dell’opera in allestimento, pregasi ripassare al termine dei lavori.



