A Gamba Tesa | Scivoloni in giro per l’Europa prima della sosta

Sono state tante le “big” (o presunte tali, in riferimento alle spagnole, ndr) a cadere rovinosamente in questo “weekend prologo” rispetto alla pausa per le Nazionali.

I tanti incontri ravvicinati con la Champions League di mezzo hanno per ora impedito fughe importanti da parte delle “favorite” nei campionati esteri



CADUTA INDOLORE DEGLI “DEI” – Prima o poi il PSG, quotatissimo in Ligue 1, sarebbe incappato nella prima buccia di banana. L’allegra truppa dello sceicco, nonostante la presenza in contemporanea del magico trio Messi-Mbappé-Neymar ha ceduto per 2-0 in casa del Rennes grazie alle reti di Laborde e Tait, giunte a cavallo tra la fine della prima frazione e l’inizio della ripresa.

Quantomai abulico il tridente dei sogni, con i zero tiri in porta al triplice fischio che rappresentano una statistica che parla da sola. L’altra evidenza numerica che lascia “tranquillo” Pochettino è rappresentata dal fatto che nonostante la sconfitta i parigini detengano comunque già un comodo +6 sulle inseguitrici.



C’ERA UNA VOLTA IL CLASICO – Consideriamo ancora una grande il Barcellona di Koeman. Ce lo impone il rispetto verso un’epoca intera colorata vividamente di blaugrana. Il nono posto in Liga e le zero reti (con zero tiri in porta, ndr) nelle prime due di Champions hanno sprofondato nella depressione più totale i tifosi catalani, trafitti dall’epurato Suarez nel 2-0 secco incassato in casa di un Atletico Madrid primo seppur non scintillante.

Non se la passa meglio Carletto Ancelotti, che dopo il rovescio casalingo in coppa per mano degli sceriffi di Tiraspol, perde 2-1 anche a domicilio del “piccolo” Espanyol.





NO LEWA-NO PARTY – Possono bagnarsi anche le polveri più scoppiettanti. Il Bayern Monaco, con un Lewandowski per una volta umano, viene sconfitto in casa per 1-2 da un Eintracht roccioso e cinico.

Neuer “regala” il 2-1 al serbo Kostic (lungamente nel mirino della Lazio di Sarri, ndr) e i bavaresi vengono agganciati in vetta dal Bayer Leverkusen.

Permane comunque la certezza a priori che Nagelsmann riuscirà a incasellare in bacheca l’ennesimo titolo in Germania, dove la concorrenza progressivamente lascerà strada alla macchina da gol dei bavaresi.





CR7 È SEMPRE UN ARGOMENTO – Il Manchester United anche zoppica, nonostante la vittoria fuori tempo massimo ottenuta in casa del Villarreal in Champions League.

In Premier League è arrivato un altro stop, stavolta con l’1-1 ad Old Trafford contro l’Everton del paffuto esploratore di mondi Rafa Benitez.

La notizia che vale la pena evidenziare, in onda lunga sull’argomento Ronaldo, è quella del regalo confezionato dai ragazzi di CalcioStyle, che donano la maglia del fuoriclasse portoghese ai bimbi del reparto pediatrico Nadia Toffa di Taranto.



Tutto cambia perché nulla muti realmente, in fondo. Ma gli impegni ravvicinati tra coppe europee e l’incidenza della pausa per le nazionali non fanno sconti nemmeno alle grandissime d’Europa. Fa eccezione per una settimana l’Italia, dove tolta l’Atalanta (comunque impegnata in uno scontro diretto), tutte le “missionarie continentali” all’infuori della Lazio hanno vinto e convinto nell’ultimo turno.



