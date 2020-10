A Gamba Tesa | Roma: ore contate per Smalling, fiducia totale a Fonseca

I giallorossi si avvicinano alla chiusura di uno dei calciomercato più complicati di sempre: il passaggio di proprietà, il Covid-19 e l’infortunio “preventivo” di Zaniolo sembrano aver tagliato le gambe già in partenza alla stagione romanista



BLITZ FIENGA – Nella mattinata di ieri, come riportato dal Corriere dello Sport, Guido Fienga è partito alla volta di Londra per tentare l’ultimo assalto a Chris Smalling. Il difensore in forza al Manchester United è l’unico calciatore tassativamente richiesto dall’allenatore Paulo Fonseca, che si è dovuto “accontentare” negli altri casi delle “soluzioni” proposte da una società che vive un fisiologico momento di difficoltà.

La telenovela riferita al centrale dei Red Devils è vecchia quasi di un anno, dato che già dopo le prime prestazioni offerte, nella Capitale in molti hanno iniziato a propendere per il riscatto.

Il gioco al rialzo continuo dello United, nonostante Solskjaer abbia più di una volta affermato come Smalling sia fuori dal progetto, è perdurato fino alla fine di quest’estenuante sessione di mercato.

La Roma sarebbe arrivata a 15 milioni più bonus, abbandonando qualsiasi altro prospetto in rinforzo al reparto difensivo.



CAPITOLO ALLENATORE – Due giornate di campionato, un punto conquistato in classifica. Per alimentare le voci intorno un possibile esonero è bastato questo, anche se il pari di Verona è stato convertito in sconfitta 3-0 dal giudice sportivo (si sta preparando il ricorso, ndr) per un’inadempienza che non ha nulla a che fare con le responsabilità dell’allenatore portoghese.

Da Trigoria sono subito giunte le smentite, corredate dai canonici “attestati di fiducia al mister” che in questi casi non guastano mai.

Morgan De Sanctis è Direttore Sportivo ad interim con Fienga a fare da supervisore e in generale il progetto di Friedkin deve ancora conoscere con esattezza nomi e cognomi di chi siederà nella stanza dei bottoni societaria.

Con tutti questi punti interrogativi, porne un altro anche sulla guida tecnica che chiuse lo scorso campionato in crescendo e che ha mostrato belle premesse in casa contro la Juve Campione d’Italia, sarebbe troppo anche per la Roma a stelle e strisce.



La Roma attende il sorteggio di Europa League (domani, ore 13, a Nyon, ndr) per conoscere i nomi delle contendenti continentali: i giallorossi partono in prima fascia come nel 2019/2020, quando la qualificazione giunse all’ultima giornata del girone, nonostante il pedigree delle avversarie non destasse particolari patemi alla vigilia (Borussia Moenchengladbach, Wolfsberger e Basaksehir, ndr).



Alessandro Sticozzi