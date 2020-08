A Gamba Tesa | Raymond, amico mio, abbracciami guascone!

L’ex tecnico dei Bleus sconfitti dagli Azzurri nel 2006, che non perde occasione per ricordare al mondo la pochezza della propria persona, ha regalato ironia gratuita verso la rimonta subìta dall’Atalanta di Gasperini da parte del PSG nei quarti di finale di Champions League



CURRICULUM ALLA MANO – Di solito, quando si giudica il lavoro altrui, si parte dai traguardi raggiunti nel proprio campo d’interesse, così da dare valenza e credibilità alle opinioni personali.

Una promozione in prima divisione col Lione nel 1988/1989, una finale di Coppa del Mondo persa nel 2006 contro l’Italia e una serie di figuracce egualmente divise tra Euro 2008 e Sudafrica 2010 (in tutti e due i casi eliminato ai gironi senza passare alle fasi ad eliminazione diretta, ndr). Volutamente non menzioniamo i piazzamenti ottenuti nell’arco di otto anni alla guida delle varie nazionali francesi Under-21 tra il 1994 e il 2002, anche perché si tratterebbe di un quarto, di un terzo e di un secondo posto.

Già qui si potrebbe affermare: “Raymond, stai buono e seduto che il passato ti tormenta”.



CLICCA QUI PER IL TWEET DI RAYMOND DOMENECH CONTRO GASPERINI E I TECNICI ITALIANI





HENRY LA TOCCÒ PIANO – Proprio prima del mondiale sudafricano, in piene qualificazioni (Francia-Romania 1-1) addirittura la sua selezione si ammutinò. In testa al plotone della protesta si ergeva Thierry Henry, fuoriclasse che in nessun altro caso ha mai denunciato problemi di sorta con i propri allenatori.

«Sono da 12 anni in Nazionale e non ho mai vissuto questa situazione. Non sappiamo come metterci, come organizzarci. Non sappiamo che fare. Non abbiamo un modo di giocare, un’idea da seguire, un’identità. No, non va».



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





L’OROSCOPO MI HA DETTO… – Riassunto emblematico del “Domenech-pensiero” è l’assunto che vedeva fior fior di giocatori esclusi dall’undici titolare (o nei casi peggiori direttamente dalle convocazioni) a causa di un responso negativo fornito nientemeno che dall’oroscopo.

Si può pensare quel che si vuole dell’Atalanta di Gasperini o in generale del grado di preparazione (comunque mediamente molto alto, ndr) degli allenatori italiani. Quel che in questo caso colpisce è il pulpito dal quale la predica viene rivolta: Domenech non ha mai digerito la sconfitta ai calci di rigore contro i ragazzi di Lippi, trasudando un sentimento anti-italiano che non può che perpetuare – seppur a 14 anni di distanza – il nostro immenso godimento che ancora scaturisce dai fotogrammi della notte di Berlino.





TRAUMA MAI SUPERATO – A differenza dello choc dal quale Raymond non si è più ripreso, il PSG sembra finalmente riuscito a scrollarsi di dosso la maledizione riferita alla Champions League, dove i gioielli dello sceicco finivano per impantanarsi sempre all’altezza degli ottavi di finale. Dopo aver superato l’ostacolo del Borussia Dortmund, i parigini hanno rimontato la Dea solo nei minuti di recupero, portando comunque a casa il pass per la semifinale (contro la vincente di Lipsia-Atletico Madrid, in programma stasera). Le parole di Domenech, che di solito ama fare capolino poco prima di una disfatta sportiva, avranno allarmato Tuchel molto più delle architetture tattiche di Nagelsmann e Simeone, ne siamo certi…



Fonti foto: Il Napolista | Rivista Undici | CalcioWeb | SkySport



Alessandro Sticozzi