A Gamba Tesa | Questa pulce dove va, qui o qua…

Lionel Messi avrebbe deciso di andarsene dal Barcellona sbattendo la porta e rescindendo gratis dai blaugrana.

La domanda che sorge spontanea nelle menti di tutti gli appassionati di calcio è automatica: e ora…





DEFENESTRARE IL PRESIDENTE? – Il tentativo in extremis che starebbero mettendo in atto dalle parti del Camp Nou sarebbe quello di convincere Bartomeu, presidente storicamente inviso a Leo, a farsi da parte prima del tempo per convincere il “10” a tornare sui propri passi.

Della serie: il Barcellona è “Més que un club”, ma Messi è “Més que un Barcellona”.

Una particolare clausola dello statuto del club scoraggerebbe però Bartomeu a rassegnare le dimissioni: se un presidente se ne va lasciando delle perdite deve coprirle con la propria fideiussione.



UNA MONTAGNA DI SOLDI – La guerra intrapresa a colpi di “burofax” si incentra sul fatto che l’entourage di Messi considererebbe ancora valida la postilla che gli permette di andarsene a parametro zero.

Quella particolare “possibilità” sarebbe scaduta già a fine maggio, ma gli avvocati del sei volte Pallone d’Oro punterebbero a dimostrarne il procrastinarsi a causa Covid-19.

Con una clausola rescissoria da 700 milioni di euro, il Barcellona farà di tutto per impedire a Messi di andarsene al netto di un corposo introito.

I catalani devono rilanciarsi dopo una stagione magra, resa umiliante dall’8-2 per mano del Bayern Monaco ai quarti di Champions League.

Nonostante il ventennio leggendario alle spalle, perdere Leo a zero sarebbe un’onta difficile da cancellare.





DIFFICILE SCENDERE A “COMPRO-MESSI” – Nella gara fatta di quote e spifferi “acchiappa-click” sui giornali di tutto il mondo, tutto sembra ancora in via di definizione e nessun club sembra (logicamente, ndr) voler uscire allo scoperto.

I nomi delle squadre che possono permettersi un esborso (anche solo per lo stipendio) che sfiora i 100 milioni annui, non bastano a riempire le dita di una mano.

Escludendo le “battute social” riferite alla partnership con Cristiano Ronaldo alla Juventus, le candidate più serie ad accaparrarsi quello che da molti è considerato il giocatore più forte della storia sono principalmente quattro: PSG, City, Manchester United e Inter.

I citizens di Guardiola, proprio per la presenza del tecnico “luminare” ai tempi del “tiki-taka”, sembrano essere i favoriti, anche se le recenti noie in tema di Fair Play finanziario potrebbero ostacolare l’operazione.



Quando si muovono giocatori, o per meglio dire “entità” del genere, il gioco prevede che i tifosi considerino oro colato ogni parola di ogni articolo pubblicato.

L’inizio dei campionati è alle porte e le tempistiche di un calcio che non potrà più fermarsi fino al mondiale in Qatar del 2022 probabilmente accorceranno la durata della telenovela del secolo…



Fonti foto: GianlucaDiMarzio | Mondocalcionews | CorrieredelloSport | FIRSTonline



Alessandro Sticozzi