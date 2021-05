A Gamba Tesa | Quattro nomi per José

La Roma chiuderà la sua stagione tentando di difendere il settimo posto valido per la qualificazione in Conference League. Inutile aggiungere come poi tutto sarà incentrato sull’allestimento della rosa da consegnare nelle mani dello Special One Mourinho per l’annata 2021/2022



QUALCOSA PER CUI LOTTARE – Da “All or Nothing”, serie TV attorno al Tottenham, si evince chiaramente un dato che già sospettavamo abbondantemente: Mourinho sa avere un impatto quando riesce a fissare un traguardo da raggiungere nel medio-lungo termine, sia che il portoghese salga in sella alle società prima dell’inizio delle stagioni, sia che ciò capiti a campionato in corso.

Per cosa dovrà lottare la Roma del prossimo anno? In molti non azzardano nulla che vada oltre il piazzamento Champions League, che casomai fornirebbe la potenza di fuoco in sede di calciomercato per costruire una Roma da Scudetto per la 2022/2023.

Porre però la “bandierina” della meta troppo in là nel tempo finirebbe per esaurire l’effetto entusiastico portato dal portoghese.



SI PARTE DALLA DIFESA… – Grande incertezza attorno a chi sarà il portiere dei giallorossi l’anno prossimo. In molti sembrano indicare Musso, soprattutto dopo i colloqui già avviati dopo Roma-Udinese di campionato direttamente nella pancia dello Stadio Olimpico.

Si fa però largo dalla Liga il nome di Bono, estremo difensore affidabile e maturo del Siviglia, che avrebbe una valutazione simile a quella con la quale Pau Lopez arrivò nella Capitale.

Il capitolo Fuzato, con l’ottimo finale di stagione del terzo inquilino della porta in forza ora a Paulo Fonseca, sembra potersi concludere con un ruolo da secondo portiere per il 2021/2022.

Un profilo per la difesa, buono sia da centrale che da esterno in un assetto a quattro, è quello di Tomiyasu del Bologna, che a Trigoria indicano come obiettivo abbordabile per una cifra non troppo esosa.





…PER POI IL CENTROCAMPO… – Spifferi vicini a Tiago Pinto, raccolti da collaboratori sparsi in varie radio, parlano di sondaggi continui attorno a un profilo belga nel giro della nazionale da tanti anni.

Gli indizi porterebbero a Witsel del Borussia Dortmund, centrocampista d’assalto forte di testa e perentorio sulle seconde palle, così come piacciono a Mou.

L’ex “esule” in Cina sembra aver scalzato Matic, trentaduenne in forza al Manchester United: i rapporti con i Red Devils, discreti seppur increspati dalla querelle Smalling, sembrano essere precipitati dopo il doppio incrocio in semifinale di Europa League.





… E IL BOTTO IN ATTACCO – Il grande punto interrogativo attorno alla permanenza o meno di Edin Dzeko non peserà sulla scelta dell’acquisto principe di tutta la campagna 2021/2022 in sede di calciomercato.

Questa indicazione societaria ci fa capire che in ogni caso i giallorossi investiranno tanto sul prossimo “puntero“.

Harry Kane ha appena salutato il Tottenham, confermando l’addio agli Spurs a fine Premier League. I costi sembrano essere fuori mercato per qualsiasi squadra italiana, ma sognare in grande sembra essere il nuovo diktat dei Friedkin.

Chi invece realizzerebbe parzialmente un sogno venendo a giocare nella Capitale è Memphis Depay, sogno proibito di un Barcellona dalle casse dissanguate. Togliere ai blaugrana un calciatore da sotto il naso dopo il famigerato “caso Malcolm” rappresenterebbe tra l’altro un gran colpo di marketing per il tanto vituperato discorso riferito al brand.



Blindare la qualificazione in Conference League per dare vari terreni di battaglia a un generale che non vede l’ora di mettersi al lavoro a Trigoria. Con Totti che smentisce il diniego verso le avances del portoghese e con una piazza che vuole tornare ad abitare gli spalti dell’Olimpico e – unitamente – i piani alti della Serie A che sarà.



Ci sarà da divertirsi, ma questa non è una novità.



