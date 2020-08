A Gamba Tesa | Quasi vacanze… ma prima i “gran finali”

La stagione calcistica più lunga di sempre è praticamente giunta all’epilogo. La “maratona” 2019/2020, corsa sulla distanza di un anno, ha probabilmente “stiracchiato” la percezione di giudizi, valori, vittorie e sconfitte… ma dovremo abituarci



COSA RIMANE OLTRE LA PERCEZIONE? – A un tifoso romantico, abituato di tanto in tanto a seguire la propria squadra direttamente dal seggiolino in curva. A un giornalista appassionato, che muove i suoi primi passi in tribuna stampa, tra una radiocronaca e un’intervista post-gara ai protagonisti. In generale, anche a tutti coloro i quali – ogni settimana – vivono la propria “vera vita” per 90 minuti più recupero. A tutte queste categorie di uomini e donne, spesso mescolate tra loro, può restare solo la “percezione”.

Sì, perché il mondo già di per sé “ovattato” del football – nazionale o continentale – è ora realmente “chiuso” nella propria sfera di cristallo, a riparo da un virus che si riarma e torna far salire percentuali di contagio un po’ dappertutto.

In maniera inversamente proporzionale, sembra allontanarsi il momento in cui tutto questo mondo “tornerà a farsi toccare”: giocoforza gli schermi dei televisori o degli smartphone continueranno a essere l’oblò unico da cui poter visitare “l’acquario calcio”. Dovremo abituarci, dato che già nella puntata inaugurale di questa rubrica avevamo ampiamente descritto come – al netto di nuovi lockdown totali – il calcio non conoscerà pause sino a Qatar 2022.



PSG-BAYERN, CI DIVERTIREMO – C’è la Champions League, che sta per terminare in quel di Lisbona con l’insolita formula delle sfide senz’appello e senza gara di ritorno. Al “da Luz”, tana dello Sporting, si sfideranno le due squadre che più delle altre, individualmente e collettivamente, hanno meritato di essere presenti all’ultimo atto.

L’anno della redenzione di Neymar Jr. non potrà sovrapporsi con la stagione che consacra definitivamente Lewandovski nel “gotha” degli attaccanti più forti di quest’era calcistica.

Il brasiliano, criticato in generale più per antipatia personale che per reali appigli tecnici, ha trascinato a suon di giocate immaginifiche la truppa di Tuchel verso un traguardo nemmeno mai sfiorato durante la gestione degli sceicchi.

Il polacco, che sembra migliorare di partita in partita oramai da anni, è terminale offensivo di lusso di una macchina calcistica di teutonica esattezza guidata da Flick.

Anche se c’è chi si ostina a derubricare questa Champions a “escrescenza di un sistema incapace di spegnere il motore”, la differenza nei giudizi la farà esclusivamente il risultato, il quale resta il vero Dio di questo sport, soldi a parte.





SIVIGLIA-INTER, SOLO UNA COPPA? – C’è l’Europa League, che oppone a Colonia due tra le squadre che hanno sollevato più volte il trofeo, considerando anche il lungo periodo in cui essa rispondeva al nome di Coppa UEFA.

Il Siviglia è il padrone “naturale” di questa competizione, con cinque vittorie tutte racchiuse negli ultimi 15 anni: i ragazzi di Lopetegui non hanno bisogno di conferme, bensì di lustro: l’Inter, come blasone europeo, vale più o meno tutte le avversarie sconfitte nelle passate campagne sommate assieme.

I nerazzurri, che di finali ne hanno giocate quattro nel solo periodo riferito agli anni ’90, hanno bisogno di riabituarsi al concetto di vittoria, col progetto della proprietà cinese che promette faville anche nei prossimi anni, quando il resto del football dovrà probabilmente “tirare il fiato” sotto il profilo economico.



Il calcio lontano e freddo, racchiuso nelle tv e giocato negli stadi vuoti del Covid, torna vicino e bollente nel momento in cui tutto si distingue tra vittoria e sconfitta.

Quando smetti di sentire la pressione, in questo lavoro come in tutti gli altri, è meglio se lasci perdere e trovi qualcos’altro da fare.

Benedette le finali, che l’ansia te la fanno sentire per forza.

Benedetta la paura, che tutti amano rifuggire, ma che se provata, è la reale cartina tornasole di quanto si tenga a qualcosa.

Benedetta la vittoria, che tocca a uno solo e che per un po’ lo manda altrove, in un posto dove c’è poco tempo per gioire, perché comunque presto si tornerà a giocare.



In fondo, nel calcio come nella vita, c’è sempre un’altra stagione.



Alessandro Sticozzi