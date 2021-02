A Gamba Tesa | Platek e i suoi “fratelli”: gli USA sempre più nel pallone italiano

Prosegue il nostro viaggio continuo di andata e ritorno verso gli States. Il gruppo che poggia solide basi nel fondo MSD Capital diventa il sesto proprietario a stelle e strisce di una squadra italiana…



AMORE PER LE CINQUE TERRE – Non saprete mai quanto il sottoscritto comprenda l’infatuazione di Robert Platek per lo splendido lembo di terra dove la città di La Spezia è divenuta, grazie al gran lavoro di Vincenzo Italiano, una solida realtà della nostra Serie A.

Gabriele Volpi ha ceduto per 23 milioni il 100% della squadra ligure al magnate americano, che a detta dell’oramai presidente uscente potrà garantire un futuro roseo a una squadra che ha dismesso presto i panni della “Cenerentola” nel campionato 2020/2021.





SESTO SFIZIO – Milan, Parma, Bologna, Roma e Fiorentina. Carature diverse per progetti molto differenti tra loro, che non sempre hanno regalato ai tifosi la giusta “attrezzatura” su cui erigere sogni di futura gloria.

I progetti “all’americana”, indipendentemente dai team coinvolti, sembrano avere tutti dei punti in comune: rivoluzioni dirigenziali, volontà sbandierate circa la costruzione di stadi di proprietà e ampia rivalutazione dei concetti di “brand & marketing” per evolvere semplici squadre di calcio in fruttuosi investimenti commerciali.

Per quanto riguarda il primo punto, almeno a dire di Volpi, Platek vorrebbe invece restare più cauto sull’avvicendamento delle figure proprie della sala dei bottoni: la crescita del settore giovanile spezzino, che foraggia la prima squadra di prospetti di belle speranze già da qualche anno, è testimonianza del fatto che non ci sia troppo da “ritoccare”.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





COLLEZIONE D’EPISODI – Senza voler fare la figura dei “profeti in patria”, già in vari altri articoli della nostra rubrica qui su Passione del Calcio avevamo posto la lente d’ingrandimento sul progressivo innamoramento da parte degli statunitensi di quel che una volta veniva derubricato a “sport per donne”.

Dai tempi del “soccer” però sono passati oramai più di due decenni: identificavamo nell’aver organizzato un Mondiale (1994) non all’altezza la radice della voglia di rivalsa che ha spinto gli americani ad addentrarsi nel mondo del calcio.

L’immensa capacità del pallone di fungere da “fiore all’occhiello” per imprenditori rampanti fuori dai confini nazionali ha fatto il resto.

Solo qualche settimana fa parlavamo del fatto che – per gli USA – il calcio è divenuta una cosa serissima, tanto che lo sviluppo dei settori giovanili e il grande tessuto di rapporti instaurato (principalmente con la Bundesliga) sta generando un “andirivieni” di talenti che finiranno per dominare il calcio del futuro.



Il presente dello Spezia è già ben saldo attorno a un’idea di calcio vivace, solida e “rock”. L’arrivo di una presidenza a stelle e strisce – soprattutto se ben disposta ad aprire il portafogli nelle prossime stagioni – potrebbe rendere gli “Aquilotti” una simil-Atalanta… con un fronte paesaggistico decisamente migliore di quello offerto da Bergamo.



E siamo sicuri che nessuno in Lombardia se ne avrà a male per quest’ultima affermazione…



Fonti foto: Il Secolo XIX | PadovaSport.tv | Passione del Calcio



Alessandro Sticozzi