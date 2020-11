A Gamba Tesa | Paulo Fonseca, l’uomo giusto nel momento (quasi) sbagliato

La Roma del 2020/2021 sta confermando quanto di buono mostrato nel finale dello scorso campionato, quando nel post-Covid l’allenatore portoghese – tra mille difficoltà – iniziò la silenziosa costruzione della seconda fase del “progetto”



SMALLING, POI IL RESTO – L’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk è stato chiarissimo con la società sin dal finale della passata annata: si riparte dal riprendersi il centrale inglese, il resto verrà da sé.

Conscio della risicata disponibilità economica data dal passaggio societario appena avvenuto, Fonseca e il suo staff hanno compreso in anticipo che il torneo che stiamo vivendo sarebbe proseguito sull’onda lunga di quello che si stava concludendo tra mille difficoltà post-lockdown. Al pari del Milan i giallorossi si sono riconfermati nei risultati, mettendo fieno in cascina in vista del lungo (e incerto, ndr) inverno andiamo incontro.



QUESTIONE DI “GRADI” – L’aver ingaggiato nuovamente Smalling ha avuto un doppio effetto: mettere a posto la difesa in maniera definitiva e fungere da pungolo verso gli altri tre componenti “titolari” del pacchetto. Mancini, Kumbulla e Ibanez sono talentuosi e promettenti, seppur ancora acerbi sotto alcuni punti di vista che – soprattutto in assenza di pubblico – ogni tanto mettono in luce cali di concentrazione ed errori nel posizionamento preventivo.

Se uno dei tre “rampanti” dovesse finire in panchina, i malumori sarebbero subito scacciati dalla consapevolezza che alla lunga la concorrenza aiuta a migliorare e a crescere…





FARE COSE SEMPLICI – Pedro, Mkhitaryan e Dzeko: un trittico d’attaccanti col quale si parte “in svantaggio” davvero contro poche squadre. La società giallorossa ha compreso meglio di altri che il livellamento verso il basso di buona parte della Serie A avrebbe consentito di recitare la parte del leone nel 60/70% delle gare in calendario.

Ecco quindi che l’esperienza e la duttilità nel “fare cose semplici” dei tre decorati attaccanti sta realmente facendo la differenza anche nel “settare” la mentalità del resto della squadra, che difficilmente sbagliapproccio alla gara, mostrando ogni settimana più solidità nel “piano di gioco”.



L’errore da non commettere di nuovo sarà quello di evitare voli pindarici nel momento in cui la condizione atletica non sarà al top.

Lo scorso anno, con la squadra “rimasta a piedi” causa infortuni e preparazione estiva imperfetta, Fonseca fu incapace (da gennaio a marzo, ndr) di ridisegnare in maniera più “umile” la sua squadra, continuando a sognare di vedere in campo un dominio che era infattibile “giocatori alla mano”, ma sbagliare serve ad imparare e Fonseca – visto da vicino come da lontano – pare essere uno che impara in fretta…



Fonti foto: Fantamagazine



Alessandro Sticozzi