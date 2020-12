A Gamba Tesa | Parola di capitano: “Non siamo da Champions League”

Samir Handanovic, scelto non a caso come rappresentante della squadra in luogo del “fu Icardi” già da praticamente due stagioni, non è il simbolo che l’Inter merita… ma è sicuramente il totem di cui l’Inter ha bisogno



SENZA FASE DI CONTENIMENTO – È paradossale che nello 0-0 con lo Shakhtar Donetsk che ha escluso i nerazzurri dall’Europa tutta il problema preminente – forse – fosse prettamente “difensivo“.

Sì, perché l’inoperosità e la sterilità dell’attacco dei padroni di casa sono difetti ampiamente foraggiati dall’incapacità della squadra di accompagnare con centrocampisti e difensori le invettive delle punte.

Pochi uomini in area di rigore, assenza pressoché totale di conclusioni da fuori e… una fase difensiva imbarazzante: ogniqualvolta gli ucraini provavano a mettere la testa fuori dalla propria metà campo, i “difendenti” dell’Inter erano costretti a prodursi in falli da ammonizione.

Se più in generale notiamo quel che è capitato dal 5′ al 20‘ del secondo tempo, possiamo appuntare sul nostro taccuino almeno tre occasioni in cui – con elementare facilità – gli uomini di Castro riuscivano ad arrivare senza troppi patemi “in faccia” ad Handanovic.



SANO REALISMO – Samir. L’ultimo baluardo – anch’esso forse traballante per colpa del tempo – di una combriccola poco valorosa e tanto “chiacchierata”. Se non ti qualifichi in un girone disputato in maniera così discontinua dalle altre tre avversarie, dovresti evitare di prendertela con la sfortuna, ricordandoti che l’assunto chiave dello sport (soprattutto a grandi livelli) è uno e uno solo: “Vali quel che sei, sei quel che vali. Il risultato è logica conseguenza del livello raggiunto”.

Handanovic, a 36 anni suonati, tutto questo lo sa eccome. Come allo stesso modo, da portiere che con la nazionale slovena siede perlopiù in panchina, il capitano dell’Inter sa riconoscere un fallimento quando lo vede da vicino…

Se poi gli unici sprazzi di tecnica e classe sono relegati in panchina a marcire per l’85% della partita, la somma è elementare anche per un bambino dell’asilo.



A proposito di poppanti: il principale artefice di un fallimento già ampiamente annunciato non ha perso tempo per tornare a sproloquiare come nei peggiori piagnistei propri di tutta la sua carriera.

Evitiamo di fare il suo nome all’interno di questo articolo e proveremo ad attuare la stessa pratica anche per quanto riguarda il futuro.

Se l’ex allenatore di Chelsea, Juventus e Nazionale (tra le altre, ndr) ce la mette tutta per far fare all’Inter la figura della banda di dementi guidata da uno stolto, non sarà certo l’autore del pezzo che state finendo di leggere a contribuire a tale marchetta.



Alessandro Sticozzi