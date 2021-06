A Gamba Tesa | Paolo Maldini: 12 anni dopo, ancora a lui l’ultima parola

Il 31 maggio del 2009, all’Artemio Franchi di Firenze, il leggendario capitano rossonero giocava la sua ultima gara da calciatore in attività. Dodici anni dopo, a sommità di mille stravolgimenti, sembra essere ancora il figlio di Cesare il simbolo accentratore del blasone che il Milan sta faticosamente tentando di “ricostruire”



DERAIOLIZZATI – La campagna che sta velocemente trasponendo gli affari e le procure di Mino Raiola lontano da Milanello sembra essere giunta al momento di svolta: dopo Gigio Donnarumma, liberato a zero al netto di un ricatto perpetrato per varie stagioni, anche Alessio Romagnoli sembra essere indiziato verso una cessione automatica.

Resterebbe Zlatan Ibrahimovic, che però col grande paravento donato dal personaggio del “padre amorevole della truppa”, continuerà bene o male a fare il bello e il cattivo tempo, in quello che pare essere verosimilmente l’ultimo anno di carriera nella nostra Serie A.

Per il processo d’allontanamento del potentissimo procuratore serviva che dall’altro lato del ring ci fosse un avversario all’altezza… e siamo sicuri che non ce ne vorranno i vari Galliani, Mirabelli e correlati che furono.







IPSE DIXIT – Già col caso Superlega c’eravamo accorti di quanto pesasse il verbo maldiniano in quel di via Aldo Rossi. “La società non mi aveva minimamente informato della decisione di aderire”: così Paolo commentava – nel post Milan-Sassuolo (1-2, ndr) quelle folli 48 ore.

Volto scuro, parole pronunciate in maniera inequivocabile e tifosi subito tutti d’accordo: l’ha detto Maldini, <<ha parlato lui per noi>>, come sempre fatto all’interno del rettangolo verde in un quarto di secolo (probabilmente) irripetibile.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI ALTRI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





NESSUNO È PIÙ GRANDE DEL MILAN – Baresi, Nesta, Ambrosini, Gattuso, Sacchi e Seedorf, oltre a Maldini stesso. Tutti questi simboli del milanismo si erano espressi tentando di dissuadere Donnarumma dal proseguire nella bieca opera ordita da Raiola.

Nemmeno tutto questo scintillare di leggende ha convinto il “poco milanista Gigio” a tornare sui propri passi, calcolando anche il momento storico non idilliaco che vive l’Italia (non solo del pallone, ndr) post-pandemia. Nessuno al Milan conta più del concetto stesso di Milan, forse nemmeno Maldini, che infatti qualche tempo fa si fece da parte quando il resto della società sembrava remare in maniera poco univoca.



Ci sarà da vendere, come per Inter, Juventus e tante altre.

La ricostruzione è ancora da certificare con una Champions League dignitosa nel 2021/2002.

In campionato, anche se i nerazzurri dovranno dismettere in parte, si riparte da un distacco abbondantemente in doppia cifra.

Ma all’AC Milan hanno Paolo Maldini. Leggetela così e ditemi, anche dodici anni dopo, se qualche brivido lo sentite ancora.

È la grandezza nell’aver proposto il meglio del meglio per tanti anni, senza mai rinunciare ad una professione di fede verso se stesso.

Dal primo al novantesimo avrete tutto me stesso. Ecco, questa promessa, il figlio di Cesare, sembra averla estesa abbondantemente anche ora, che gli scarpini sono appesi al chiodo da oltre dieci anni.



Fonti foto: HelloSport | NLL Magazine | News Mondo



Alessandro Sticozzi

Comparatore Quote 3