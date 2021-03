A Gamba Tesa | “Orgoglio & pregiudizio” europeo di Roma, Milan e Juventus

Lo scatto d’infallibilità da chi non te l’aspetti. La caduta fragorosa e goffa da chi non poteva permettersela. In attesa che il Bayern Monaco formalizzi l’eliminazione della Lazio e che Gasp si vada a giocare a viso aperto con Zidane il passaggio del turno a Madrid, le italiane del giovedì tengono alto il morale naufragato per colpa dell’ennesimo martedì bolso dei bianconeri





FACILE PRENDERSELA CON CR7 – La nuova gara intrapresa in questi ultimi giorni dai quotidiani e siti sportivi italiani è la seguente: dato che la Juventus dovrà vendere Cristiano Ronaldo per risanare i conti semi-disastrati dal Covid e il progetto “Coppa dalle Grandi Orecchie” in mano al lusitano è miseramente fallito, induciamo tutti a pensare che alla fine è colpa sua… perché è saltato male in barriera.

Scriviamo tutti contemporaneamente che alla fine, a quell’età, manco sarebbe una gran perdita per una Juventus che vuole – anche dalle parole di John Elkann – ringiovanirsi.

Facile additare il fuoriclasse portoghese al tramonto della sua Leggenda, soprattutto perché realmente Cristiano Ronaldo è stato l’ombra di se stesso tra andata e ritorno.

Quel che fa specie, ora che non si può più pompare il Milan de “L’uomo dell’anno Maldini” come candidata principe per lo Scudetto, si gioca a depauperare il problema bianconero con le coppe europee, arrivando addirittura a dare del bollito all’attuale capocannoniere della Serie A.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





CI PENSANO PIOLI E FONSECA – Dite la verità, io provo a farlo.

Alzi la mano chi non aveva pensato, vedendo uscire “Manchester United” dall’urna degli ottavi, la seguente locuzione: “Il Milan ne prenderà un po’, soprattutto per come sta messo adesso”.

Invece no, perché Pioli ha evidentemente forgiato un’anima dentro uomini parsi in passato poco fiduciosi e tremendamente fragili.

È vero che dentro l’1-1 dell’Old Trafford ci sono due clamorosi errori a porta vuota dei Diavoli Rossi. Parimenti però a Kessié viene annullato un gol parso regolare e il predominio tattico dei rossoneri, soprattutto nella ripresa, è stato evidente.

Fieno in cascina per provare a replicare al Meazza, che anche vuoto è comunque “stadio di casa del Milan”.

E poi c’è la Roma. I giallorossi riescono a rappresentare l’edizione migliori di se stessi, non tremando quasi mai grazie a un grande Pau Lopez e facendosi trascinare da un Lorenzo Pellegrini in formato “capitano con in mano il vessillo”.

El Shaarawy, poi, è la riprova che se si torna “dalla Cina con furore” e ci si allena a dovere, tornare agonisti è possibile.

Arma in più in attesa che ritorni Zaniolo? Molto probabilmente sì, soprattutto con Mkhitaryan ai box per i problemi al polpaccio.



Il gioco “europeo” di Fonseca, non dovesse sbattere contro autolesionismi vari o contro corazzate invincibili (ce ne sono?!, ndr), porterà lontano i giallorossi in giovedì che potrebbero a fine anno regalare sorprese particolari.

La ricostituzione di milanismo infusa da Pioli nei suoi, che con o senza Ibra ogni tanto mostrano i muscoli con fierezza, regalerà un futuro nel quale sarà più semplice programmare.

A proposito di “setting”: a Torino – sponda bianconera – sanno e sapranno sempre come fare. Prendersi un anno di pausa da se stessi, un po’ come Max Allegri faceva con gli amici al pub ogni tanto, farà bene a tanti… forse a tutti.



Perdonate la ventata di velato ottimismo, sarà l’incombente primavera o il voler rifuggire il pensiero di nuovi lockdown. Per tutto il resto rivolgersi gentilmente a Milan Skriniar, ci pensa lui.



Fonti foto: CalcioToday.it | ChiamarsiBomber | Goal.com



Alessandro Sticozzi