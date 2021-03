A Gamba Tesa | “Non voglio diventare grande”: la sindrome di Peter Pan della Roma di Fonseca

Uno dei paradossi più significativi della Serie A 2020/2021 è l’innata capacità dei giallorossi di rimpicciolirsi di fronte alle sfide più importanti. Laddove dovrebbe scaturire il “fuoco sacro”, quelli di Fonseca invece bagnano le polveri e placano sempre l’incendio



CALCIO BALILLA – Guardando i primi 20′ di Roma-Milan molti spettatori avranno pensato di assistere a una gara tra squadre di categorie diverse.

I capitolini, che nelle ultime due in casa avevano divorato in 30′ Verona e Udinese, si sono mostrati incapaci di uscire palleggiando dalla propria metà campo, inanellando una serie di errori marchiani che sarebbero eccessivi anche se inclusi in un girone intero.

Difensori che fanno assist agli attaccanti rossoneri, centrocampisti che incespicano ad ogni possesso, centravanti sempre anticipato e portiere in balia di un tiro al bersaglio.

Eppure il Milan è squadra che ultimamente rantola calcio e difficilmente fa paura a qualcuno, se non a se stessa: il vantaggio milanista arriva infatti su un “rigorino” all’ultimo minuto del primo tempo, nonostante tutto.

La Roma adombra i suoi difetti di fronte a squadre “difettose”, per poi metterli in piazza il giorno dell’esecuzione capitale di fronte a qualsiasi boia si presenti con un’ascia più affilata del normale.



PICCOLI UOMINI (NON) CRESCONO – A sentire i tifosi nelle radio e sui social, pare sempre troppo facile inaugurare la “caccia all’uomo”.

Pellegrini fagocitato da un centrocampo che ha faticato pure contro i fabbri della Stella Rossa, la linea difensiva perennemente alla mercé di un Rebic che fino a qualche giorno prima avrebbe perso un contrasto anche con un birillo. Un portiere che protegge la linea di porta ma che ogni tanto i pericoli decide di portarseli dentro casa da solo.

L’allenatore e la società, gli attaccanti e i sostituti dalla panchina.

Nomi, cognomi, situazioni, che però non sottendono mai una verità figlia di un percorso mentale.

Si vive alla giornata e ogni settimana i valori sono ridisegnati e rivisti.

Come nella vita di un adolescente, dove gli assoluti la fanno da padrone e la via mediana viene vista come un chinare il capo alle responsabilità della maturità.





OGNI LASCIATA È PERSA – Nella classe di scuole medie che alberga a Trigoria pare quasi naturale che sia un francese (Veretout, ndr) a voler fare il Napoleone III della situazione: non c’è riforma del sistema scolastico che però non poggi sulla sapienza di un maestro (Fonseca, ndr), che purtroppo per la Roma si presenta agli esami meno preparato dei suoi alunni.

Per questo motivo i giallorossi, nonostante i balbettii di chi li circonda in classifica, annoverano il proprio peggior nemico nella propria stessa natura.

Se non sei nato per vincere e se prevalere non è l’ossessione che alimenta le tue motivazioni, finisci giocoforza per accontentarti di cosa sei: la tua “vittoria” è un terzo e un quarto posto, quando per gli altri il successo è rappresentato dal porre titoli in bacheca.



I sogni non si realizzano mai nella propria interezza. Se il sogno della Roma è entrare in zona Champions, la sua realizzazione parziale sarà figurata in un potenziale quinto posto a fine anno…

E giù con nuove rivoluzioni, nuovi progetti e medesimi intenti.

Roma costruisce se stessa sopra lo strato precedente, un po’ come capita nell’Urbe dal punto di vista urbanistico dall’alba dei tempi.



Il problema è che sommergere vecchi difetti di forma non cambia chi sei, se non sai intervenire scientificamente sul tuo albero genealogico.



Fonti foto: GianlucaDiMarzio | Fantacalcio | Calciomercato.com



Alessandro Sticozzi