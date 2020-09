A Gamba Tesa | Non abbattete quel muro!

L’Inter di Antonio Conte si prepara alla trasferta di Benevento con tanti punti interrogativi ancora lasciati in sospeso dal mercato in uscita, che sembra poter investire il reparto arretrato che lo scorso anno si distinse come il meno battuto di tutta la Serie A





PER RANOCCHIA NIENTE GENOA – Tra Milano e Genova intercorrono meno di 150 km d’autostrade. Se pensiamo al calciomercato la distanza è di molto inferiore, dati i tanti “passaggi preferenziali” che hanno unito il capoluogo lombardo (sponda Milan e Inter, ndr) con quello ligure.

L’ultimo in ordine di tempo sarebbe stato rappresentato dall’approdo di Andrea Ranocchia nella rosa di Maran, che è però quantomai “congelata” dalla raffica di contagi da coronavirus evidenziati dopo la trasferta di Napoli. Tra l’altro, per il centrale ex Bari, si sarebbe trattato di un ritorno al Ferraris, dato che la Beneamata lo acquistò proprio dal club di Preziosi nel gennaio del 2011.



SKRINIAR PEDINA DI MERCATO? – Quello che sembrava sino all’inizio della passata stagione l’asset più solido del pacchetto arretrato dato in mano a Conte per il suo primo anno, ora pare esser diventato un lusso di troppo che la rosa nerazzurra non riuscirebbe a permettersi.

Lo scorso anno, nonostante il rendimento dello slovacco e di Godin non sia stato sempre sfavillante, la difesa di Conte parve la più solida non solo sotto il profilo statistico.

Il discorso sembra non reggere se accostato alla gara di sabato sera con la Fiorentina, dove la fase difensiva dei nerazzurri è parsa lacunosa sia sulle marcature preventive che sui ripiegamenti.

Se Skriniar dovesse finire al Tottenham (ad ora le cifre offerte dai londinesi sono irrisorie, ndr), Conte rimarrebbe con i soli de Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov (possibile, seppur problematico slot a sinistra, ndr) e il giovane Pirola.



Il risultato? Al primo campanello d’allarme per infortuni inizierebbe la gara a cercare l’alibi più molesto da parte dell’allenatore, con buona pace della continuità di risultati, che è “doverosa” per chi vuole seriamente sfidare la Juventus per lo Scudetto.



