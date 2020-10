A Gamba Tesa | Napoli, senza Europa League sei da Scudetto…

La squadra di Gattuso affronta stasera la capolista della Liga spagnola, dopo aver perso all’esordio nel girone per 0-1 in casa con l’AZ Alkmaar. Dal poker inferto all’Atalanta due weekend fa, molte riflessioni sono scaturite negli osservatori



LA PIÙ IN FORMA DELLE FAVORITE – Se dovessimo comparare quanto espresso, in continuità e sostanza, dal Napoli di Gattuso in confronto ai balbettii tecnici e tattici dell’Inter di Conte e della Juventus di Pirlo, ci verrebbe da dire che la squadra attrezzata per vincere il campionato “senza se e senza ma” sia quella partenopea. Il torneo è lungo e altri valori potrebbero emergere nel prosieguo, anche se i dati già ora parlano chiaro: quattro vittorie, una sconfitta (a tavolino, ndr), terzo miglior attacco, quarta miglior difesa (anche se 3 dei 5 gol subìti sono da addebitare al 3-0 senza fischio d’inizio a Torino, ndr).

Sì, è vero, ci sarebbe il Milan. Va però presa realmente in considerazione una squadra che sulla distanza di 38 partite può annoverare come centravanti di riserva di Ibrahimovic un certo Colombo?

Lorenzo Insigne sembra inoltre essere velocemente tornato in forma dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori con Juve e Atalanta.



L’EUROPA UN FARDELLO? – Il recupero quasi completo di Koulibaly e la forma smagliante degli attaccanti indipendentemente dalla titolarità (vedi Politano) dimostrano la bontà del lavoro atletico “di fondo” svolto già a partire dalla fine dello scorso torneo (quando il Napoli era già qualificato in Europa avendo vinto la Coppa Italia, ndr).

La gara di giovedì scorso in Europa League è stata affrontata come se i partenopei dovessero “togliersi un peso dalla coscienza”. Nervosismo, tanti errori di “grammatica” in mezzo al campo e poca voglia di lottare sin dal 1′, che è tratto invece distintivo della creatura presa in mano a metà strada nella passata stagione da Gattuso.

La sfida con la Real Sociedad, se persa, potrebbe scaricare definitivamente di responsabilità verso l’impegno europeo la squadra, che potrebbe farsi ingolosire dal volere imitare il percorso della Lazio la passata stagione.

Senza il peso del match al giovedì – con una sola partita a settimana da preparare – il Napoli potrebbe realmente recitare la parte del leone nei piani altissimi della Serie A.



