A Gamba Tesa | Napoli e “identità Spalletti”: la grande occasione

I partenopei sono gli unici a non aver ceduto pezzi da novanta in sede di calciomercato. Una squadra forse poco puntellata, che può puntare però su una linea di continuità che – seppur spezzata dai feroci divorzi tra società e allenatori vari – resta comunque tangibile



LUCIANO “IL PIAZZATO” – La prima garanzia, osservando le due stagioni concluse alla Roma e le due da condottiero dell’Inter, risponde al nome di Luciano Spalletti.

L’obiettivo minimo stagionale, lui, lo porta sempre a casa.

La qualificazione in Champions League fallita lo scorso anno da Gattuso all’ultima con l’Hellas sembra quest’anno essere alla portata, con un collettivo parso più famelico rispetto al passato al cospetto di squadre di caratura tecnica inferiore.



NOI SIAMO ANCORA QUA – Di varie telenovele in uscita, nessuna si è conclusa con un addio al capoluogo campano. In primis Lorenzo Insigne, protagonista di un grande 2020/2021 culminato con Euro2020 da dominatore.

Poi Kalidou Koulibaly, che ogni anno prepara e disfa le valige a cadenza settimanale per tutta l’estate, salvo poi coricarsi a settembre sempre all’ombra del Vesuvio.

Passando per il centrocampo che conferma gli ottimi Zielinski e Fabian Ruiz, culminando in attacco dove il reale valore di Osimhen, tra colpi di testa e infortuni, non si è ancora saggiato a pieno.

In mediana forse sussiste ancora il problema del “centrocampo monopasso”, anche se la possibilità di effettuare cinque cambi potrebbe alla lunga evidenziare la bontà della lunghezza della rosa in quel reparto.

Senza sottovalutare l’apporto delle cosiddette seconde linee, con lo scalpitante Politano (luogotenente di Spalletti dai tempi dell’Inter, ndr) in primis: l’anno scorso l’ala romana giocò alla grande sfiorando la convocazione ufficiale da parte di Mancini.





Elmas in foto



ARCINEMICI – L’occasione d’oro la regala un calendario subito “spinoso” che presenta al “Diego Armando Maradona” la rivale più odiata.

La Juventus di Massimiliano Allegri è una tigre ferita e forse stanca, falcidiata da infortuni in serie e aerei che dal Sudamerica fanno sempre penare sulla via del ritorno dalla sosta per le nazionali.

Vincere ora, dopo un avvio concreto (6 punti nelle prime 2, ndr) avrebbe valenza doppia: foraggiare le proprie speranze e annichilire quelle rivali (se la Juve perde va subito a -8, ndr).

Spalletti lo sa bene, col ricordo che corre veloce a tutte quelle volte in cui si doveva giocare la partita della vita e invece ci si è seduti su un prato di banalità.

Ah, a proposito di cabala, poi: c’è Orsato che in questo stesso weekend torna ad arbitrare l’Inter dopo quasi 3 anni. Siamo certi che l’ultima volta Luciano se la ricorderà bene al pari dei napoletani.

Lo “Scudetto perso in albergo” è stato rievocato in settimana da De Laurentiis, che ha parlato senza mezzi termini di scippo riferendosi al curioso secondo giallo negato a Pjanic nell’arcinoto Inter-Juventus 2-3 dell’aprile del 2018.







Il Vate di Certaldo ha però già paragonato in tempi recenti la sua carriera a una sorta di viaggio spirituale, con Napoli come meta mistica finale alla fine del lungo peregrinare.

Che non sia l’anno buono? Chissà, è tutto ancora così giovane, nei giudizi a corredo di una Serie A neonata…



Fonti foto: SkySport | TuttoNapoli.net | Il Napolista | Il Corriere dello Sport



Alessandro Sticozzi