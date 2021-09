A Gamba Tesa | Mourinho PopulusQue Romanus

L’allenatore portoghese, come ampiamente prevedibile, ha già messo d’accordo tutti. A prescindere dai risultati, che vedono una Roma sempre vincente in questo avvio di stagione, quel che convince a proposito dei giallorossi è uno spirito di squadra ed un’unità d’intenti che non si respiravano da tanto tempo



LA QUARTA CORSA – Tanti a ricordare il Camp Nou, qualcuno a rievocare Siena. Nessuno, colpevolmente, ha narrato della prima grande esultanza “smodata” di Mou.

Old Trafford, ottavi di finale di Champions League: lo scalpo di Sir Alex Ferguson viene estirpato da Manchester da un gol fuori tempo massimo di Costinha del Porto, con i lusitani che concluderanno la cavalcata brutalizzando il Monaco in finale di Champions.

È l’inizio di un’epopea che – futili detrattori a parte – sta portando la sua “Mostra sulla Rivoluzione Permanente” anche nell’Urbe.

In fondo, Mourinho, a Pistocchi (dopo Siena-Inter, ndr) l’aveva detto: “Tu mi vedrai esultare tante volte in quel modo”.







SMERIGLIATURA – Bryan Cristante pare dinamico pur muovendosi a ritmo sincopato? Lorenzo Pellegrini si fa amare da capitano pure se i predecessori furono Totti e De Rossi? Le fasce “infuriano” calcio anche se Spinazzola sta ancora riparando il tendine d’Achille?

Tre indizi non fanno una prova, ma il tifoso romanista medio può dire di aver provato sulla propria pelle l’effetto che fanno le parole giuste, dette al momento giusto e direzionate a sobillare animi di solito depressi.







CONQUISTA IL POPOLO… – … e conquisterai la libertà. Lo diceva l’ex schiavo Proximo a Massimo Decimo Meridio in una delle scene cardine de “Il Gladiatore”. Il viandante col vizio della vittoria conosce la massima troppo bene e in primis ha richiesto in maniera perentoria che i romanisti ricominciassero ad essere quel dodicesimo uomo che tante volte in passato ha fatto la differenza.



Chi ha vissuto da avversario rispettoso e affascinato quell’atmosfera da goliardico girone dantesco può dirvi che ogni muro può cadere se ad abbatterlo s’impegnano decine di migliaia di anime urlanti.

Piangenti per anni un diniego alla vittoria che pare allergia al godimento.

Ma a Roma si sa benissimo come fare quando le cose vanno bene: col CSKA Sofia – pure se si tratta di umile Conference League – tutto esaurito.



Fonti foto: IlRomanista.eu | Goal.com | Corriere dello Sport



Alessandro Sticozzi