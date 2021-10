A Gamba Tesa | Montella minaccia dalla Turchia: “Riporterò Balotelli in Nazionale!”

Direttamente dalla Süper Lig turca giunge un’affermazione che pare una dichiarazione di guerra verso gli Azzurri. SuperMario, direttamente dall’Adana Demirspor, tenterà l’ennesima riconquista di un posto tra i convocati del CT Roberto Mancini



L’ULTIMA VOLTA – Era il 19 maggio del 2018 quando Mario Balotelli ritrovava, a quattro anni di distanza dall’ultima volta, la maglia della Nazionale italiana.

Proprio il suo ex allenatore all’Inter e al Manchester City Roberto Mancini aveva convenuto fosse giusto concedergli una chance, donata a margine di un periodo positivo vissuto in Ligue1 con la maglia del Nizza.

Finanche un gol, il 28 dello stesso mese, nel 2-1 degli Azzurri contro l’Arabia Saudita.

Poi, come praticamente sempre è capitato, di nuovo l’oblio: i litigi in terra transalpina portarono a un veloce trasbordo a Marsiglia (gennaio 2019).

Quindi lo svincolo in direzione Brescia, la retrocessione in Serie B con annessa cacciata dal campo d’allenamento delle Rondinelle, il travaso nella vicina Monza e la mancata promozione con Brocchi in panchina.



PESSIMO NEL 2014 – Ci trovavamo nel campionato del mondo del Brasile quando decidemmo di affidarci in toto a un Balotelli che pensavamo finalmente maturo. L’eliminazione patita ai gironi fu tramutata dalla stampa nostrana nella pietra tombale da porre sul concetto che il ragazzo potesse far parte di un gruppo in spedizione di rappresentanza.

I senatori dello spogliatoio, con Buffon e De Rossi in primis, bocciarono Mario e le sue bizze mostrate anche durante le tre gare fallimentari in Sudamerica, con Bonucci e Chiellini (che luogotenenti lo sarebbero divenuti a breve, ndr) che in sintesi sbatterono la porta in faccia all’ex “wonderkid”.





IPSE DIXIT – Da chi giunge, infine, il monito di speranza? Vincenzo Montella, al pari di un Bruno Peres o di un Nagatomo, epurati dal nostro campionato verso la penisola anatolica, ha deciso di azzerarsi e ripartire dalla Turchia per un motivo ben preciso.

Dopo le fallimentari esperienze alla Fiorentina (la seconda volta, ndr), alla Samp, al Milan e al Siviglia, le uniche offerte di lavoro attendibili sono giunte dal lido del presidente Murat Sancak, che ha deciso di lanciare la sua creatura nel “Regno di Terim” puntando su altre conoscenze nostrane (Castro, Bjarnason e Inler), badando evidentemente molto ai nomi e poco alla sostanza.





Vincenzo Montella e Mario Balotelli, due storie calcistiche e non solo che la penisola sembrava aver dolcemente riposto per sempre nel cassetto dei brutti ricordi e che dalla Turchia invece sembrano di nuovo muovere l’ultimo assalto per tornare in sella al calcio che conta.

Resistiamo, se possibile. Grazie.



Fonti foto: Hürriyet | Gazzetta | SkySport



Alessandro Sticozzi