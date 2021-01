A Gamba Tesa | Milano veste Juve

Inter e Milan, per provare a ricalcare i tratti del (quasi) decennio vincente della Vecchia Signora, stanno implementando nelle proprie fila veri e propri modelli di juventinità, dismettendo totalmente la “forma” per lasciar spazio alla “sostanza”



FARE IL MIMO – Se non puoi batterli, unisciti a loro… o al massimo imitane le gesta e replicale su te stesso! Questa frase, in un misto di assunzione di consapevolezza e analisi lucida, riguarda ora, con l’arrivo di Mario Mandzukic a Milanello, sia nerazzurri che rossoneri.

L’epopea vincente a strisce bianche e nere durata quasi due lustri sta per giungere al termine?

Perché allora non prendere le mosse e provare, alla maniera meneghina, a cucire abiti su misura attingendo abbondantemente dai modelli di sarti pluridecorati?

La fantasia non è esattamente l’aspetto più stuzzicabile delle nostre esistenze in questo periodo di confino e prigionia: meglio andare sul sicuro e provare a battere la strada già abbondantemente “asfaltata” da altri.







MILAN MADE IN ITALY+MARIO – L’arrivo del croato ex Juventus alla corte di Stefano Pioli, oltre a piazzare un bel colpo in ottica “allungamento della rosa verso legittime speranze Scudetto”, completa uno spaccato che già da più di qualche mese sembra evidente ai più.

La base autoctona che costituisce l’ossatura del Milan pare mutuata dalla prima Juventus di Antonio Conte, dove i giocatori italiani vedevano sublimate le proprie capacità di sacrificio dal tecnico pugliese.

Donnarumma, Romagnoli, Calabria, Tonali (avrà tempo, ndr), per finire con i promettenti Gabbia e Colombo.

Il vecchio sogno del tramonto dell’era Berlusconi, col Diavolo prevalentemente incline all’azzurro, sembra prendere forma a quasi dieci anni di distanza.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





INTERENTUS – Ancora più automatico e diretto il discorso sull’Inter.

Ci si potrebbe fermare già a Marotta e Conte, a Vidal e (al fu) Asamoah.

Lo scatto di assimilazione di “pillole di Villar Perosa” dalle parti della Pinetina è stato un chiaro segnale della proprietà uscente che fa capo a Suning.

I cinesi, straordinari imitatori capaci di migliorare i pezzi di bravura “rubati con l’occhio” in giro per il mondo, hanno tentato la scalata veloce al mondo della Serie A proprio assumendo nomi e cognomi, oltre che fattezze riferite all’antipatia a pelle, dell’acerrima rivale.

La vittoria per 2-0 in quel di San Siro di ieri sera ha parlato di una ferocia totale e dominante, che pare appunto esser parallela al cannibalismo juventino degli ultimi 9 anni.



Si può scegliere di ripercorrere e ricalcare, senza però perdere identità e istinti legati al proprio genoma. Pratica più difficile per l’Inter che per il Milan, dato come assunto il fatto che il 9 marzo, nel giorno del suo 113esimo compleanno, la Beneamata cambierà nome e stemma in una volta sola.

Il conto lo puoi pagare alla cassa o al massimo a suon di cambiali in banca, soprattutto se si tratta di vil danaro, Mm al tempo, signori miei, il conto si paga senza chiedere permesso o possibile dilazione.



Fonti foto: Calciomercato.com | Eurosport | Fanpage | Mediagol



Alessandro Sticozzi