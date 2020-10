A Gamba Tesa | Milan: un derby da “favoriti” dopo anni di oblio…

I rossoneri vivono la lunghissima vigilia del derby di sabato 17 con la sensazione, dopo tante stagioni al ribasso, di potersi giocare la stracittadina addirittura da “favoriti”



C’È VOLUTO IL COVID – Il Milan non vince una partita contro l’Inter in Serie A dal 31 gennaio del 2016. Se dovessimo invece considerare il computo generale, l’ultimo successo risalirebbe al 27 dicembre del 2017, quando in Coppa Italia la truppa appena presa in mano da Gattuso vinse 1-0 ai tempi supplementari.

In (quasi, ndr) tutte le stagioni successive, per trovare i rossoneri favoriti alla vigilia di un derby, bisognava arrischiarsi in difficili congetture e congiunzioni astrali. Nonostante la stampa nostrana dipingesse ogni volta i rossoneri come compagine capace di impensierire le varie e rabberciate Inter degli ultimi anni, il Diavolo ha praticamente sempre fatto ritorno negli inferi con le ossa rotte.





IBRA TORNA, LA DIFESA DELL’INTER NO – Zlatan Ibrahimovic, re taumaturgo dello spogliatoio del Milan, ha appena risolto la sua spinosa (seppur breve, ndr) esperienza da contagiato Covid-19.

Non si può dire lo stesso per Skriniar, Bastoni, Nainggolan, Gagliardini e Young, giocatori nerazzurri concentrati tra difesa e centrocampo che sicuramente mancheranno sabato prossimo alle 18:00.

Il vantaggio di cui disporranno i rossoneri è consistente, nonostante la rosa dell’Inter sia più ampia e variegata in senso generale.



PIOLI, ORA O MAI PIÙ – Per Stefano Pioli, che si è conquistato la redenzione sul campo scacciando il fantasma di Rangnick a suon di risultati e obiettivi raggiunti, è arrivat il momento del “tutto o niente”.

Tre vittorie su tre in campionato, un’Europa League conquistata con la fatica e il brivido dei calci di rigore contro il Rio Ave e una sfida con l’Inter che, Coronavirus alla mano, non è mai stata così equilibrata nelle ultime stagioni.



Il contraccolpo di una sconfitta contro i nerazzurri potrebbe essere pesantissimo e travolgere quanto di buono costruito faticosamente negli ultimi mesi.

Il surplus emotivo di un’eventuale vittoria sancirebbe invece la definitiva consacrazione nel viale della rinascita da parte del Milan tutto.



Poca pressione alla vigilia, eh?



