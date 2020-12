A Gamba Tesa | Milan, Roma e Napoli: non trattatela come Europa di Serie B!

Urna benevola, a conti fatti, quella che ha sancito le prossime avversarie in Europa League delle tre compagini italiane. Più che entrare nel novero statistico – pratica già ampiamente diffusa nelle cronache di questi giorni – proveremo a soffermarci sui possibili scenari, considerando a priori che stiamo trattando un argomento riferito a eventi che accadranno tra più di tre mesi…



STELLA ROSSA, INDICAMI IL CAMMINO – Il Milan di Stefano Pioli sta marciando in vetta alla classifica e – nonostante il pari “pieno di legni” maturato col Parma – dà l’impressione di essere seria candidata alla conquista dello Scudetto in primavera.

I “giovedì di Coppa” sono stati assorbiti tutto sommato bene da Ibrahimovic e compagni, tanto che i rossoneri hanno saputo sia dosare le energie, che stuzzicare quegli elementi della rosa che andavano “tenuti caldi” per evitare il depauperamento causa panchina.

La Stella Rossa di Belgrado, con lo stadio vuoto, perde a nostro avviso più del 50% del proprio potenziale. È vero, di qui a febbraio – grazie al vaccino prossimo alla distribuzione – molti fattori potrebbero mutare anche nei Balcani: è difficile però prevedere una “torcida degli Eroi” pari a quelle che rendevano infuocato il clima al “Marakana” nei decenni passati.

Nel 1988/1989 e nel 2006/2007 l’incrocio con i serbi fu foriero di cavalcate dorate in Coppa dei Campioni (poi Champions League, ndr): Stankovic (mister) & Falcinelli (attaccante), “italiani DOC in serbo ai serbi”, faranno di tutto per far sì che il sogno non si realizzi di nuovo.







NO SAUDADE, SOLO QUALIFICAZIONE – La Roma di Paulo Fonseca ha estratto dalla sua urna lo Sporting Braga, squadra portoghese che per la prima volta incrocerà il suo cammino con i giallorossi.

Il mister di Trigoria ha un passato a cui potrà rivolgere un ricordo sicuramente denso di senso d’appartenenza e commozione: lo stesso non dovranno fare i suoi, chiamati ad interpretare con ferocia la questione “passaggio del turno”.

Fonseca allenò il Braga e nel 2015/2016 arrivando a vincere una Coppa del Portogallo, trofeo di grido in patria, dove di solito sono Benfica, Porto e Sporting Lisbona a “sparecchiare” il tavolo.

La Roma non ha uno score confortante con le portoghesi, avendo rimediato 4 qualificazioni e4 eliminazioni in 8 confronti in totale.

È pur vero che lo Sporting Braga non è il Porto (che tante volte si è trovato sulla strada romanista negli ultimi anni) e che la Roma di quest’anno – anche nel gioco – sembra possedere una giusta predisposizione europea.

Abbondanza di qualità dal centrocampo in su, gioco sempre propositivo sugli esterni e un Dzeko in formato “Bomber di Coppa” potrebbero essere decisivi per far valere la superiorità del blasone romanista su quello della quarta forza della Liga portoghese.



IL COLTELLO DALLA PARTE DEL MANICO – Lo stesso discorso riferito alla Roma potremmo ripeterlo per il Napoli, che vivrà una “prima volta assoluta” contro il Granada.

I partenopei hanno conquistato quattro punti su sei nel confronto con la spagnola che il girone eliminatorio le aveva posto di fronte.

La Real Sociedad, leader in Liga assieme all’Atletico Madrid, è squadra di tutt’altra pasta e stoffa rispetto al Granada, che potremmo tranquillamente relegare al ruolo di “Cenerentola di belle speranze” in Europa League.

Quel che potrebbe animare in febbraio i ragazzi di Gattuso verso una giusta affermazione, partendo dalla posizione di favoriti, potrebbe essere proprio il pensiero di aver visto infrangersi i sogni europei – nel post Covid della passata annata – sempre contro una spagnola, il Barcellona di mister Setien.



Partire da favorite per sognare di completare quel percorso che l’Inter 2019/2020 non riuscì a sublimare in finale contro il Siviglia.

Dire al resto d’Europa che il calcio italiano ha sfruttato il momento di “riassestamento post pandemia” per accorciare il divario con le altre grandi nazioni del football continentale.

Proseguire sulla falsa riga della bella espressione di gioco e risultati che la Nazionale di Roberto Mancini va seminando in giro da qualche anno.

Milan, Roma e Napoli: l’Italia è con voi. Sappiatelo.

Fonti foto: Virgilio Sport | Corriere dello Sport | Calciomercato.com

Alessandro Sticozzi