A Gamba Tesa | Messi resta a casa: un affare per tutti…

Il fuoriclasse argentino ha posto fine alla telenovela riferita al suo possibile addio al Barcellona con un’intervista che ha messo in chiaro molti punti oscuri riferiti alla bollente estate catalana…



I PORTAFOGLI RESTANO GONFI – Non sembrano essere state troppo scosse dall’epilogo della vicenda le squadre che sembravano pronte ad accaparrarselo. Il calciomercato che – Chelsea a parte – procede a rilento un po’ ovunque, presenterà (fino a inizio ottobre) molteplici occasioni.

Arrivare in quel periodo col budget completamente annullato da un’operazione che in ogni caso sarebbe stata onerosissima, avrebbe rappresentato un rischio per City e PSG al pari dell’Inter, che comunque si era tirata fuori già da una settimana circa.





MESSI MALE – Giocando sul “modo di dire”, ad uscirne peggio di tutti sembra essere proprio Lionel Messi. I suoi storici detrattori hanno ampiamente gettato benzina sul fuoco in questo periodo, riproponendo le solite nenie riferite ai limiti caratteriali del sei volte Pallone d’Oro.

La Pulce dovrà parimenti riuscire a riconquistare tanti tifosi e appassionati che hanno vissuto con ansia il suo possibile addio al Barça. Molti di questi, traditi dalle parole d’addio pronunciate una manciata di giorni prima della retromarcia, probabilmente ricominceranno a venerare Leo dopo un pugno di partite.

Dall’altro lato c’è il Barcellona, che ha sconfessato un presidente mai amato e che sembra ancora navigare a vista per quanto riguarda il progetto lasciato nelle mani di Koeman.



LA LIGA CONTA – Quel che è parso evidente agli occhi degli analisti più attenti è il gran peso politico che il campionato spagnolo riesce a dimostrare in queste occasioni. Già in passato la Liga ha adottato misure “protezionistiche” verso gli “asset” più considerevoli che albergavano nel proprio torneo.

In generale, la crescita esponenziale del livello del campionato spagnolo fu foraggiato all’inizio del nuovo millennio da una politica fiscale particolarmente favorevole verso gli ingaggi dei campioni. Dal momento che il campionato italiano ha provato a imboccare la stessa strada, la Liga politicamente (come già nel caso CR7) ha provato a lavorare in maniera unitaria e concreta.



Verrebbe da dire: magari la nostra governance avesse lo stesso polso e la stessa unione d’intenti.

Lionel Messi a parte…



