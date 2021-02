A Gamba Tesa | Lo strano caso di Paulo Fonseca, l’allenatore terzo in classifica

Tredici vittorie su Tredici gare all’infuori dei confronti con le “big”, terzo miglior attacco e squadra saldamente in zona Champions da buonissima parte della stagione. Eppure attorno all’allenatore portoghese, nell’ambiente romano e non solo, sembrano sempre aleggiare curiosi dubbi di carattere vario…



ANCHE LA ROMA SA FARE FALLO – C’è un dato che deve far pensare che la mano del lavoro del mister ex Shakhtar Donetsk stia portando i frutti: i giocatori giallorossi stanno lentamente imparando a essere cattivi senza palla quasi quanto lo sono in fase di possesso.

Sia con l’Hellas Verona che con l’Udinese, per considerare gli ultimi due successi casalinghi, Veretout & compagni hanno imposto fisicamente una rottura del gioco intelligente.

Non capita lo stesso al cospetto delle “big”, dove troppo spesso la fase difensiva presenta limiti di tenuta e cattiveria sparsi a macchia d’olio su tutti e 90 i minuti.



LE EX “MIGLIORI DIFESE” – Perché Paulo Fonseca può verosimilmente portare in Champions League una squadra che ai nastri di partenza veniva attestata dal sesto posto in giù?

La Serie A al “ribasso tecnico” che col Covid ha visto inabissarsi ancor di più il livellamento, vede una Roma che toglie alle “piccole” quasi tutte le certezze.

L’Hellas Verona che si presentava allo Stadio Olimpico alla vigilia della ventesima giornata possedeva la retroguardia meno battuta del torneo.

L’Udinese ieri mattina si apprestava a giocare il ventiduesimo turno con la quinta difesa più solida del campionato.

Il rettangolo verde ha detto altro, in tutti e due i casi.





STRAPPI PER MANGIARE PARTITE – Due prime frazioni, in particolare, dove (più o meno, ndr) nello stesso “arco di minutaggio” la Roma ha aggredito e distrutto squadre provinciali di belle speranze.

Contro i gialloblu di Juric i giallorossi hanno segnato le tre reti “ammazza-partita” tra il 20′ e il 29′.

Al cospetto dei bianconeri di Gotti, ieri alle 12:30, tra il 5′ e il 25′ (togliendo il 3-0 annullato dal VAR al 30′, ndr) la Roma ha tritato calcisticamente i friulani producendo attacchi vari e cangianti nella forma e nella sostanza.

Questa varianza offensiva farà comodo in Europa League, dove la Roma si appresta alla trasferta contro il Braga per giocarsi le sue carte anche a livello continentale.



A leggere tutto ciò, fa davvero specie che Paulo Fonseca sia costantemente considerato a metà del guado.

Il portoghese, forse troppo avvezzo alle buone maniere sia nel pre-gara che nelle analisi a posteriori, sta migliorando il quinto posto della passata annata e contemporaneamente sta valorizzando una rosa fondata a inizio stagione su tante scommesse.

Il tallone d’Achille dei pochissimi punti raggranellati contro le “grandi” resta, ma proviamo a pensare una cosa: se la Roma avesse fatto la voce grossa anche con le varie Juve, Napoli, Lazio e Atalanta staremmo parlando di una capolista in solitaria e la Roma non è costruita per essere battistrada della Serie A 2020/2021.



Alessandro Sticozzi