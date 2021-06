A Gamba Tesa | Lo strano caso di Frank de Boer, l’allenatore senza motivo

In molti, quando hanno letto il suo nome per la panchina della nazionale olandese, hanno pensato a uno “scambio di persona”.

Invece no, è proprio lui, l’uomo che perde quasi tutte le partite quando allena, ad aver preso in mano le redini degli “Orange”: finché non l’abbiamo visto a bordocampo da selezionatore dell’Olanda non potevamo crederci fino in fondo



VENI, VIDI, PERDI – Chissà su quale garanzia avranno fondato la propria scelta le teste pensanti della federazione olandese.

Frank de Boer, statistiche alla mano, uno dei peggiori allenatori dell’ultimo lustro calcistico, responsabile di un’Olanda che ha gran bisogno di rilanciarsi a Euro2020 dopo aver fallito la qualificazione alle fasi finali sia a Russia 2018 (Mondiale, ndr) che, due anni prima, Francia 2016 (Europeo, ndr).

Soprassedendo su cosa abbiano dovuto digerire i tifosi dell’Inter nella (non) proposta calcistica degli 85 giorni di Frank, varrebbe la pena soffermarsi anche sulle esperienze successive, che anziché fornire indizi di rinascita, hanno certificato la scadenza a brevissimo termine di progetti più simili a burle che a reali percorsi calcistici.





ANTIEROE DEI DUE MONDI – Quattro sconfitte su quattro sulla panchina del Crystal Palace, in Premier League, con la risata in faccia di Mourinho, che ricordava quasi imbarazzato come da 93 anni nessuno riuscisse a fare “zero spaccato” senza segnare nemmeno una rete nei primi 360′ di gioco nel campionato inglese. Esonero immediato con disonore, stavolta addirittura dopo 76 giorni.

Che fai? Ti fermi? Naturalmente no, ci riprovi, ma altrove, abbastanza lontano che non si sappia fino in fondo di che pasta sei fatto.

Volo transoceanico ed eccoci ad Atlanta, dove dopo un 2019 accettabile, la dirigenza deve defenestrare Frank dopo un altro avvio scioccante: tre cadute per 1-0, con annesso ultimo posto nel girone E (formula partorita dall’MLS per il ritorno in campo post-Covid, ndr).



RECORD E IRONIA – A questo punto, dati alla mano, vi aspettereste che una Nazionale alla ricerca di rilancio sportivo e filosofico, con tanti bei prospetti in squadra e con reparti resi ricchi da giocatori esperti, possa affidarsi a tale sciagura in panca?

Noi no, ma i sudditi di Re Guglielmo evidentemente sì. L’approccio, nonostante la sudatissima vittoria per 3-2 contro la modesta Ucraina, non è stato dei migliori.

Prima il fratello, Ronald de Boer, che ha “scaricato” Frank in maniera abbastanza clamorosa, ricordando come “Crujiff, vedendo il modulo di mio fratello al posto del 4-3-3, si sta rivoltando nella tomba”.

Poi i tifosi stessi, che ad Amsterdam hanno affittato un velivolo per mostrare dall’alto un messaggio sopra i campi d’allenamento dove gli Orange preparavano l’esordio a Euro2020, anche qui è stata la querelle sul modulo a farla da padrone, dimenticando un dato fondamentale: de Boer è l’unico allenatore della storia della nazionale olandese a non aver vinto nessuna delle prime 4 gare dal momento dell’esordio (nei primi tremendi 55 giorni, ndr).



Quel che non si spiegano nel piccolo stato dell’Europa del Nord è come ci si possa affidare a una difesa così nutrita nel momento della contemporanea assenza di van Dijk e de Ligt.



Lo strano caso di Frank de Boer, l’ineluttabile disastro che tutti accolgono a braccia aperte.



