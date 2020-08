A Gamba Tesa | L’esordio “comodo” di Andrea Pirlo e la differenza della Juventus

Analisi distaccata e futuribile dei primi giorni dell’ex regista della Nazionale (e di Milan e Juve) sulla panchina bianconera, con annesse e preventive campagne stampa





“NON SONO MICA UN PIRLO” – Prendendo spunto dal celebre incipit riferito alla prima conferenza stampa di José Mourinho all’arrivo alla Pinetina, vogliamo analizzare quanto detto da Andrea Pirlo nel giorno del battesimo. Nulla, in pratica. Senza sbottonarsi sui temi chiave e senza gettare premesse utili alla creazione istantanea di polemiche e confronti, il neo-tecnico bianconero ha saputo giostrare le risposte alle domande (non accanitissime, ndr) dei giornalisti con la stessa maestria che ha mostrato lungo tutta la sfavillante carriera da calciatore.

Poche indicazioni di mercato, un paio di esuberi già ampiamente prevedibili e una calma non solo apparente verso temi cocenti che altrove avrebbero già scatenato raffiche di titoli poco interlocutori su tutti i quotidiani e siti…





COMUNQUE VADA SARÀ UN SUCCESSO? – Qui sta la grande differenza tra la Juventus e tutte le altre società.

Il potere quietatore che la società bianconera riesce a disporre nei confronti di una stampa (quasi) sempre amica, è fondato principalmente sul blasone ereditato da una storia fatta di successi e da un decennio di tirannide (in Italia).

L’altra fonte sorgiva di “calma redazionale” è sicuramente adducibile alla bravura dei dirigenti, i quali sanno porre sotto una luce sempre “confortante” quel che accade a Torino.

In un colpo solo, la scelta stessa di Pirlo ha rappresentato – se vogliamo – uno “schiaffo morale” elargito sia a Conte che a Sarri.

Al primo, che secondo molti si era candidato al ritorno alla Juve dopo le sfuriate estive contro l’Inter, è stato detto: “Pur di non riprenderti dopo quel che hai fatto andandotene, affidiamo tutto a un esordiente”.

Al secondo, liquidato dopo solo un anno di tentata “rivoluzione estetica”, è stato comunicato tra le righe: “Al tuo posto potrebbe far meglio anche un ex calciatore che l’allenatore non l’ha mai fatto”.

Se altrove la defenestrazione del toscano alla prima stagione avrebbe generato ferventi polemiche su progetti e futuro, alla Juve tutto viene presentato sotto la forma del “male necessario” da cui poter ripartire più forti.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





COSA DICE IL MERCATO? – E quindi giù di titoloni sul “Maestro e i suoi fratelli”, su “Tudor bodyguard” e sul grande conciliabolo senatori/allenatore che fungerà da parafulmine per un inizio logicamente complicato.

Il calciomercato della Juventus, al netto dell’accelerata riferita al giovane McKennie dallo Schalke 04, sarà probabilmente all’insegna dell’oculatezza, anche a causa di una situazione finanziaria abbastanza scomoda.

Con l’epurazione di Khedira e Higuain, la Juventus punta a inserire giocatori a portata di budget che siano però congeniali al piano di gioco. Il centravanti attorno al quale ruoteranno CR7 e Dybala potrebbe essere Edin Dzeko, stoppato sulla via di Milano lo scorso anno proprio dalla plusvalenza intavolata con la Roma sull’asse Spinazzola-Pellegrini.



Sugli altri colpi regna il più assoluto riserbo, anche se siamo certi che nel calderone di Paratici e Nedved qualcosa starà bollendo… e in fretta.

L’inizio della Serie A, nonostante i rettangoli verdi siano stati abbandonati da poco, è già alle porte.



Fonti foto: CorrieredelloSport | Calcio e Finanza | VirgilioSport | SportMediaset.it



Alessandro Sticozzi