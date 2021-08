A Gamba Tesa | Le ore non son liete… se non scorrono le monete

Come d’incanto il mondo del calcio s’accorge che – anche a fronte di promesse e proclami vecchi e nuovi – sia sempre il vispo denaro a segnare sorti individuali e collettive. Messi, Lukaku e tutti gli altri del calciomercato delle ovvietà, dove tutte le strade portano a Parigi, Londra e Manchester



NON ERA MEGLIO NASCONDERSI? – Anziché proclamare l’apertura di un ciclo con lo Scudetto vinto, probabilmente, era meglio mettere al corrente la tifoseria più presente e appassionata d’Italia che i fasti sarebbero stati di lì a poco dismessi.

Prima lo stemma familiare sul centro sportivo, poi fu il nuovo logo, infine il nome da cambiare da “Internazionale Milano” in “Inter Milano”.

Rivoluzioni spinte dal culto di una nuova era? No, piuttosto lazzi striduli della fine di un impero (breve, ndr).

Avrebbe dovuto saperlo Marotta, che dopo aver affermato di “non voler restare da liquidatore”, non ha opposto alcuna strenua resistenza alla cessione di Romelu Lukaku.

Per intenderci, in sintesi: Suning aveva dato mandato ai dirigenti di trovare 100 milioni da questo calciomercato in entrata.

Nessuno aveva posto segnatamente un “target” sulla testa del belga, che però è stato rilasciato praticamente senza trattare, come se nel contratto sussistesse una sorta di clausola risolutoria…

La cessione di Lukaku al Chelsea è divenuta la più onerosa della storia della Serie A.

In tempi di pandemia non è poco, anche se il discorso è differente: un conto è ammettere difficoltà economiche e affrontarle richiedendo un maxi-prestito, un altro è smantellare il capitale tecnico impoverendo anche una futura cessione della società tutta.



Caro Steven ti scrivo… che le lavatrici sono una cosa, il calcio è un’altra.







PIÙ CHE UNA SQUADRA… UN BUCO! – Le bugie di Milano fanno il paio con quelle catalane. Joan Laporta fu rieletto a furor di popolo al grido: “Leo resta”. I giornali spagnoli il 14 luglio (riportato da Tuttosport, ndr) ancora titolavano: “Fumata bianca”, per dirne due.

Al sottoscritto vennero mosse personalmente accuse vergognose e irripetibili quando – a margine di un ampio colloquio con colleghi iberici – era stata paventata come reale la possibilità di vedere Lionel Messi lontano dal Camp Nou entro l’inizio della prossima stagione.

Una delle società più ricche e floride del mondo, nonostante un ottimo rapporto con i dirigenti della Liga, protezionisti verso i grandi talenti delle contendenti principali del campionato (Real, Barça e Atletico, ndr), ha inanellato una serie di errori in sede di calciomercato che sono stati abbondantemente esacerbati dall’assenza di pubblico pagante.

Calciatori poco utilizzati e strapagati, l’impossibilità di attingere a una generazione dorata dalla cantera e – non ce ne vogliano – il diniego a convolare a nozze per meno di 20 milioni di euro l’anno col giocatore più forte del mondo.

Messi va a Parigi nel PSG… ammainate le bandiere e tramutate presto la magia in nostalgia, tanto la storia non si cancella!





GIOCATTOLO INCEPPATO – Tutti gli altri? Come mai le “medio-piccole” inglesi fanno man bassa dei bravi calciatori sparsi in provincia nel Belpaese (Milenkovic dalla Fiorentina al West Ham si è ai dettagli), nonostante a Euro2020 a tornare a Roma con la Coppa siamo stati noi?

La risposta è facilmente leggibile qui, col titolo che racconta quasi tutta la realtà: l’ultima in classifica in Inghilterra incassa – in un modello virtuoso economicamente parlando – più degli attuali Campioni d’Italia, che pure con Suning hanno conosciuto grande espansione del marchio soprattutto in Oriente.

Per intenderci: il gap tra Serie A e Premier, fino a 2/3 anni fa, era ancora più ampio.

A Manchester e Londra (sponda Chelsea) si brinda a spese (comunque, ndr) fuori budget per il 98% degli altri club europei, con un irrefrenabile accentramento di capitale tecnico in poche, elette realtà. Il centrocampista Sancho, 85 milioni di euro, e il difensore Varane, 50 milioni di euro, passano allo United, il centrocampista Grealish al City per 117 milioni di euro.



Il Milan ratifica gli acquisti della passata stagione e cambia il portiere più forte del mondo con Maignan.

La Juventus conferma la rosa, cambia il mister e compra un oggetto misterioso in Brasile (Kaio Jorge).

Dell’Inter – che comunque nella sua storia ha salutato anche Ronaldo & Ibrahimovic (per dirne due) – si legga pietosamente sopra.

La Roma di Mourinho procede con passo felpato, idem la Lazio, e non si hanno notizie da Napoli, fronte Spalletti.



Niente di nuovo sul fronte occidentale, titolava Remarque.

Forse pure La Gazzetta dello Sport di domani, se leggete bene.



Fonti foto: Italy24News.com | L’Arena del Calcio | ViolaNews



Alessandro Sticozzi