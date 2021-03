A Gamba Tesa | La strana vigilia di compleanno del Football Club Internazionale Milano

La cavalcata in campionato sta per incontrare (roba di un paio d’ore) una delle ultime “grandi avversarie” nella corsa al diciannovesimo Scudetto, i tifosi nerazzurri si interrogano su quale capitolo della storia della Beneamata sia prossimo venturo



INSTANT TEAM? MANCO TROPPO – Quando a inizio anno si valutava la rosa data in mano al tecnico ex Chelsea e Juve (tra le altre, ndr), molti additavano i nerazzurri con la scomoda etichetta del “team istantaneo” con la responsabilità e l’obbligo di vincere qualcosa immediatamente.

Se si guarda al mercato in entrata, con riferimento a Kolarov e Vidal, potrebbe anche sembrare così.

Qualora si valutasse la rosa nella sua interezza ci si potrebbe facilmente accorgere che i vari Skriniar, Bastoni, Hakimi, Barella, Sensi (Dio lo liberi dai mali, ndr), Lautaro e lo stesso Lukaku sono “garanzie a lunga e/o lunghissima durata”.

I vari Brozovic, de Vrij, Eriksen e Perisic sembrano parimenti avere ancora varie primavere “al top” da vivere.

Il futuro sta nel presente, come detto anche dallo stesso allenatore: serrare i ranghi e puntare dritti al bersaglio grosso sembra essere oramai una missione ben compresa da tutto l’ambiente.



CAMBIO FORMA, NON SOSTANZA – Domani l’Inter compirà 113 anni e lo “sconcertante regalo” da donare a tutti i tifosi sarà un cambio dello stemma e del nome in un colpo solo.

Già è capitato in passato, con la parentesi “Ambrosiana” e con i vari biscioni e derivati vari ad altenarsi sui gagliardetti.

Il tifoso medio, romantico per antonomasia, naturalmente è recalcitrante e conservatore di fronte a qualsiasi mutazione genetica della propria creatura d’amore.

Quello che però deve essere ben compreso, dato che la storia lo insegna abbondantemente, è che diverrà facile affezionarsi a nuovi stemmi e nomignoli cittadini qualora quest’ultimi divenissero vincenti come capitato in tanti capitoli di una storia ultracentenaria.





TUTTI SULLA STESSA BARCA – I debiti, gli stipendi da pagare e la bagarre lanciata a mezzo stampa da varie “prostitute intellettuali” vogliose di sbranare quella che pare una preda ferita.

Finché i fatti, trasposti secondo alcuni addirittura in penalizzazioni in classifica, non parleranno in tal senso, il brusio verrà sempre derubricato dal sottoscritto a “rumore dei nemici” (pure un po’ imbolsiti, tra l’altro).

Le dichiarazioni di Andrea Agnelli, presidente in carica dell’ECA, sono chiare. Qui la parafrasi: <<Il calcio sta andando verso l’abisso, se non si cambia strada si affonda tutti assieme>>.

Il riferimento ai gangli del fair-play finanziario, già alleggeriti causa momento storico, sembra automatico.

Se l’Inter nuota in acque torbide, anche altre Big d’Europa (Barcellona e Juventus per dirne due, ndr) certamente non saranno in grado di “spendere & spandere”.

Congelamento delle varie rose per molte stagioni? Sessione di calciomercato vissute al ribasso con la speranza del ritorno delle “vacche grasse”?



Domani l’Inter compie gli anni e fino a mezzanotte nessuno si produrrà negli auguri di cuore che merita una trama da “ottovolante dei sentimenti”, anche per un motivo, molto probabilmente: c’è sempre un’altra partita da giocare. Stasera, segnatamente, contro lo storico nemico Gasp, c’è di nuovo da alzare la voce contro avversarie che nel weekend hanno di nuovo innalzato gli scudi di battaglia.



