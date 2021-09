A Gamba Tesa | La sostenibile leggerezza del chiamarsi Mancini

Ieri attendevamo nel post-partita di Roma-CSKA Sofia l’arrivo di Mourinho in sala conferenze per l’intervista. A fare invece capolino è stato uno dei leader tecnici e motivazionali di questo gagliardo avvio di stagione dei giallorossi



NON GLI DARANNO DEL RACCOMANDATO – Procediamo con ottimismo e per omonimia: qualora mister Roberto Mancini dovesse lungamente restare in sella alla panca della Nazionale Italiana, nessuno taccerebbe Gianluca, centrale in costante crescita nella Roma, di raccomandazione in caso di perentoria titolarità.

Lui e Bastoni rappresentano la certezza che gli Azzurri del futuro sapranno impostare gioco dalla prima linea con la testa alta e con la capacità di pescare compagni in zona gol.

Il numero 23 dei giallorossi possiede poi in maniera innata quel benedetto vizio di buttarla dentro, che perpetua di stagione in stagione.







“NOI CI FIDIAMO” – La Roma di quest’anno cerca molto più la verticalità, saltando il centrocampo direttamente con i lanci lunghi dei centrali di difesa a pescare le scorribande dei vari Zaniolo, Shomurodov e Abraham, per due distinti motivi (a dire di Mancini, ndr).

I giallorossi sanno attaccare la profondità con fiducia nei “piedi di chi lancia” e gli assaltatori (Mkhitaryan e Pellegrini su tutti) sono diventati maestri nell’andare a sporcare la seconda palla recuperandola in zona sempre pericolosa.

Le risposte fornite ieri in conferenza post partita raccontano di un ragazzo che ha preso molto sul serio il proprio ruolo di perno rinnovatogli da Mourinho, dopo che Fonseca gliel’aveva assegnato in prima istanza.







Dobbiamo per forza di cose fermarci qui, o lo Special One si potrebbe arrabbiare per l’afflato di entusiasmo che permea molti angoli della Capitale, a dire del portoghese in maniera “pericolosa” per il grado di concentrazione necessario per restare in alto.

Con tre partite di campionato e un esordio così perentorio in Conference League, la sensazione è che questa Roma abbia un pedigree utile almeno a non soffrire le vertigini delle vette, sia in Italia che in Europa.

Restare alti, giocare con sicurezza nei propri mezzi, certi che alle spalle dei difensori e finanche dell’ottimo Rui Patricio, l’ultimo ostacolo da superare per gli avversari vestirà sempre gli stessi colori. Il giallo e il rosso che in maniera vivida e verace sono tornati a riempire lo Stadio Olimpico: chi vive a queste latitudini, in merito a progetti vincenti, sa quanto questo fattore faccia la differenza ben più dei moduli di base e delle tante chiacchiere espresse durante la settimana.



Fonti foto: Repubblica | Goal.com | RomaPress



Alessandro Sticozzi