A Gamba Tesa | La Dea padrona di due destini

L’Atalanta centra la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League col 3-4 rifilato al Ferraris al Genoa (già salvo) di Davide Ballardini. Nei prossimi sette giorni gli orobici saranno giudici del proprio fato e di quello, intrecciato tra Coppa Italia e quarto posto, di Juventus e Milan.



EQUILIBRIO, INTER A PARTE – Le parole di Gasperini dopo Genoa-Atalanta, oltre che di reprimenda verso l’atteggiamento dei suoi nel momento del triplo vantaggio, hanno riguardato il futuro prossimo.

Dopo la terza qualificazione alla Champions League consecutiva – traguardo storico per i nerazzurri – a Gasp verrà chiesto di “alzare l’asticella”.

La risposta, tanto sincera quanto realistica, ha riguardato l’ultimo scalino da salire per poter guardare tutti dall’alto.

L’Inter ha fatto un campionato a parte a partire dal girone di ritorno e anche secondo il tecnico di Grugliasco c’è “poco da controbattere a una squadra che mette in fila undici vittorie consecutive“.

Muriel sembra già crederci e l’anno prossimo punterà coi compagni al bersaglio grosso. La situazione delle casse bergamasche, tra l’altro, non è nemmeno lontanamente paragonabile alle macerie di Inter, Milan e Juve. Aspettiamoci “ritocchi & rintocchi” importanti in sede di calciomercato.



CLICCA QUI PER TUTTI GLI EPISODI DI “A GAMBA TESA”





PRIMA LA COPPA… – L’assalto fallito alla Coppa Italia di due anni fa contro la Lazio ancora brucia in casa atalantina. La dimostrazione l’abbiamo notata proprio nelle parole di Gasp dopo Atalanta-Lazio (1-3, ndr). La grande occasione arriva questo mercoledì al cospetto dei Campioni d’Italia uscenti della Juventus.

Pirlo è sicuramente focalizzato sulla decisiva trasferta di Bologna, ma non può trascurare assolutamente un obiettivo stagionale come la coppa nazionale, soprattutto date le magrissime soddisfazioni raccolte in Serie A e Champions League.

Arrivare ad una finale di coppa da favoriti? Forse mancava questo tassello nello strano ed efficace puzzle costruito dal Presidente Percassi.







… POI L’AGO DELLA BILANCIA – Il weekend, poi, conserverà un po’ di pepe da elargire ad una delle due avversarie che hanno affiancato l’Atalanta per tutta la stagione. Il Milan, che pareva completamente padrone del proprio destino ieri sera contro un Cagliari già salvo, è riuscito nell’impresa di auto-falciarsi pareggiando 0-0 e rinviando così il brivido della qualificazione alla Champions agli ultimi 90′.

Il ritrovato Napoli di Gattuso pare avere sulla carta un impegno comodo in casa con l’Hellas Verona, la Juve non vorrà buttare all’aria il derby d’Italia vinto con l’Inter in casa del Bologna.

Le chiacchiere stanno a zero: il Milan deve vincere a Bergamo, terreno indigesto nelle ultime annate, per prendersi quel quarto posto che dopo lo 0-3 donato a domicilio a Pirlo sembrava cosa fatta.

A decidere tutto, nel mezzo del ring, manco fosse un arbitro, Gian Piero Gasperini da Grugliasco…



Nella Serie A dove pochi sono padroni del proprio destino, l’Atalanta tiene per la cravatta due grandi del nostro campionato. La settimana più lunga della stagione di Juventus e Milan è appena cominciata.



Fonti foto: TuttoMercatoWeb | Gazzetta TV | DirettaGoal



Alessandro Sticozzi

Comparatore Quote 3